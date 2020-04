Conductores de mototaxis realizarán protesta por alimentos el próximo lunes

Tegucigalpa, Honduras.

Los conductores de mototaxis en Honduras anunciaron este día que el lunes, 19 de abril, realizarán un protesta a nivel nacional para exigir alimentos al Gobierno, ya que aseguran han sido olvidados durante la emergencia por COVID-19.

Alexander Torres, dirigente del sector de mototaxis, dijo que en el país hay alrededor de 20 mil personas que se dedican a este rubro y que se han visto afectados por la cuarentena de coronavirus.

"Estamos olvidados, ninguna autoridad nos ha brindado apoyo y necesitamos alimentar a nuestra familia", comentó Torres.

El dirigente comentó, que han seguido las instrucciones de las autoridades de permanecer en casa durante la pandemia, pero que han notado que algunos taxistas sí salen a trabajar en los días en que los ciudadanos pueden circular.

"No es justo y ya estamos cansados porque hemos evitado trabajar, pero no tenemos apoyo. Si no trabajamos no comemos", agregó.

Afirmó que la manifestación se realizará de manera simultanea en diferentes partes del país y de forma pacífica.

"Guardaremos la distancia y mantendremos las debidas precauciones, pero saldremos porque necesitamos que nos escuchen y nos ayuden", puntualizó.

Habitantes de diferentes barrios y colonias en el país también han salido a protestar a las calles con carteles para pedir alimentos en medio de la emergencia.

Muchos afirman que no ignoran que para evitar contraer el coronavirus lo mejor es el aislamiento social, pero también argumentan "si nos encerramos no comemos", "tenemos que trabajar para comer" y "si no nos mata el coronavirus, nos matará el hambre".