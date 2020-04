Ivanka Trump ignora el confinamiento en viaje durante la Pascua

Washington.



Ivanka, la poderosa hija del presidente Donald Trump, y su yerno Jared Kushner ignoraron las recomendaciones de confinamiento del gobierno federal durante el coronavirus, confirmó el martes la Casa Blanca.



La pareja viajó de su casa en Washington D.C. a uno de los campos de golf de la familia en Bedminster, Nueva Jersey, para pasar las fiestas judías, que comenzaron el 8 de abril y terminan el jueves.



Al confirmar la noticia publicada por primera vez por The New York Times, la Casa Blanca dijo que el viaje no involucró mayor contacto externo que si Trump y Kushner se hubieran quedado en su casa de Washington.



"Ivanka, con su familia inmediata, celebró Pascua en una instalación cerrada considerada como un hogar familiar. Su viaje no fue diferente al que hubiera hecho si hubiera estado viajando hacia o desde el trabajo y el lugar estaba menos poblado que el área circundante cercana a su casa en DC", dijo en un comunicado.



"Mientras que en Bedminster ha estado practicando el distanciamiento social y ha estado trabajando de manera remota, optó por pasar una fiesta en privado con su familia".



Washington DC se encuentra bajo órdenes de "quedarse en casa", lo que significa que las personas deberían evitar hacer viajes no esenciales.



Esto está en línea con la recomendación de la Casa Blanca de "evitar los viajes discrecionales", forzando a millones de estadounidenses a cambiar sus tradicionales reuniones familiares del fin de semana de Pascua por encuentros en línea.



Ivanka Trump, que también es asesora presidencial, ha usado su fama en redes sociales para pedir a los estadounidense respetar las directivas que ayuden a evitar la dispersión del COVID-19.



"Los que tengan la suerte de poder quedarse en casa, por favor, por favor háganlo", dijo en un video casero a finales de marzo.



"Cada uno de nosotros desempeña un papel en la desaceleración de la propagación y el distanciamiento social salva vidas", agregó, reconociendo el "enorme desafío individual y colectivo" para las personas que están encerradas.



Kushner, que como Trump nació en una familia de comerciantes inmobiliarios acaudalados, es también un importante asesor y se ha convertido en una figura clave en el intento de la Casa Blanca de manejar la crisis por el coronavirus y sus consecuencias económicas.



Kushner es judío e Ivanka se convirtió antes de casarse con él.