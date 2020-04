"Las calles del Valle de Sula parecen un carnaval de la muerte", Carlos Umaña del IHSS

San Pedro Sula, Honduras.

El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña, afirma que la reciente medida del Gobierno de permitir que las ferreterías brinden servicio en medio de la emergencia de COVID-19 es un grave error.

"Las calles del Valle de Sula parecen un carnaval de la muerte", escribió Umaña en su cuenta de Twitter. Según el galeno, el Gobierno está mal asesorado en cuanto al manejo de la pandemia; sin embargo, los médicos insisten en que se debe mantener el aislamiento.

"Al darle carta libre a las ferreterías, las autoridades abrieron una vía y ahora todo mundo quiere andar en la calle. Eso no puede ser porque estamos en medio de una emergencia", dijo este día a medios de comunicación.

Agregó, que es necesario evitar salir de casa y que únicamente se haga cuando su número de identidad lo permita. "Aquellos que no siguen estas recomendaciones que Dios los guarde", puntializó.

Por otro lado, expresó estar muy preocupado por el pueblo hondureño, "si no continuamos con la cuarentena esto será cada vez más difícil, pero los médicos ya estamos cansados de repetir lo mismo y que no nos escuchen. Lo único que nos queda es seguir trabajando en los hospitales, esperando tener todo lo necesario, para atender a los pacientes que lleguen".

En su cuenta de Twitter también colocó un video en el que explica que la curva de aumentos de casos por coronavirus se mantiene. "No existe otra forma de controlar el virus más que el distanciamiento social. Hemos tenido una gran cantidad de fallecimientos y están muchos por ser confirmados, ya que han muerto en salas de COVID-19. Le pedimos a la población que extreme las medidas, no salgas si tu digito de identidad no te lo permite, no abuses. Solo así romperemos los ciclos de transmisión".

La cifra de muertos por coronavirus en Honduras aumentó a 35, con cuatro nuevos casos registrados este miércoles por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), mientras que los contagiados ascienden a 426, con otros siete confirmados.