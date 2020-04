Cohep interpone amparo en contra de alcaldías que no dejan circular a camiones en cuarentena por COVID-19

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó este día, a través de un comunicado, que interpuso un recurso de amparo en contra de las alcaldías municipales que no dejan circular a los camiones con productos alimenticios durante la cuarentena por coronavirus en Honduras.

Según el comunicado, algunos alcaldes con sus corporaciones municipales han emitido disposiciones más allá de su potestad legal y constitucional, lo cual afecta el abastecimiento de los hogares hondureños.

Cabe mencionar que este rubro está exento de las medidas adoptadas por el Gobierno durante la cuarentena por COVID-19.

Además lea: "Cinco pacientes de COVID-19 fueron retirados y luego sepultados en Villanueva": Director del Leonardo Martínez

Comunicado

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) a los empresarios en particular y al ciudadanía en general tiene a bien comunicar las acciones judiciales emprendidas contra algunas corporaciones municipales del país, en base a los hechos y consideraciones siguientes:



Primero: Corresponde al Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros decretar la suspensión de derechos individuales en el territorio nacional, según lo establecido en el artículo 187 constitucional.



Segundo: Que el Decreto Ejecutivo No.PCM-21-2020 registró a nivel nacional los derechos constitucionales señalados en los artículos 69,71,72,78,81,84,93,99 y 103 establecidos en la Carta Magna: todo bajo la justificación señalada en el artículo 245 constitucional, que son las atribuciones del presidente de la República.



Tercero: Algunos alcaldes con sus corporaciones municipales han emitido disposiciones más allá de su potestad legal y constitucional, como si fuesen un Estado dentro del Estado Hondureño, emitido preceptos contrarios a los emitidos por la autoridad central del país, en evidente abuso de poder y autoridad.



Cuarto: Este día el Cohep ha interpuesto demandas de Amparo contra las alcaldías municipales ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violar la Constitución de la República, al no permitir la circulación de bienes y servicios esenciales a la población hondureña, ya que esas ordenanzas municipales no pueden ir más allá de las disposiciones del Poder Ejecutivo.



Quinto: Los funcionarios del Estado, incluidos los alcaldes y miembros de las corporaciones municipales no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad: todo como lo prescribe el articulo 321 constitucional.



Sexto: La libre empresa defiende al Estado de Derecho, promoviendo la seguridad jurídica mediante el respeto y correcta aplicación de las leyes. Los bienes y servicios que son necesarios en este momento de la pandemia del COVID-19, nos obliga a luchar por la defensa de la salud, así como el permitir la entrega de los alimentos que requieren los ciudadanos, cumpliendo con la movilidad de los productos en las carreteras y autopistas del país, bajo los protocolos de bioseguridad autorizados por el Gobierno Central.



Séptimo: Informamos a los ciudadanos hondureños que el compromiso del sector privado nacional es trabajar por la trilogía de salud, alimentación y empleo y eso solo lo lograremos con reglas claras y con autoridades que cumplan con las leyes establecidas previamente en el país y los dispuesto en la Constitución de la República.