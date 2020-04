Honduras: Autorizan a ferreterías atender de lunes a viernes durante pandemia

Tegucigalpa.



Las ferreterías en Honduras han sido autorizadas para que reanuden operaciones a partir del próximo jueves 16 de abril.



Los horarios serán de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y, al igual que los otros comercios autorizados, la atención al público será conforme a la terminación de la cédula de identidad.



Cabe mencionar que en los departamentos de Cortés, Colón y la ciudad de El Progreso, Yoro, se podrá atender el sábado 18 y domingo 19, por ÚNICA VEZ. Posteriormente, ninguna persona podrá circular los fines de semana.



Comunicado de la Policía Nacional



La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), a la población en general avisa:



1. Qué el Comité de Excepciones autoriza a las FERRETERÍAS reanudar operaciones en todo el pais, a partir del jueves 16 de abril de 2020, de 07:00 am a 05:00 pm en todo el país; ello para la atención al público según la terminación de su cédula de identidad, pasaporte o carné de residente.



2. Estos comercios deben proporcionar un trato preferencial a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, por lo que serán atendidos en un horario especial comprendido entre las 07:00 am y las 09:00 am.



3. Al igual que las farmacias, supermercados y agencias bancarias, deberán aplicar las medidas de bioseguridad a empleados y público en general, verificando el uso obligatorio de mascarillas, gel antibacterial, medición de temperatura en la entrada y distanciamiento social; el no cumplimiento de esta norma dará lugar al cierre de los establecimientos, por parte de la autoridad competente.



El Ocotal FM, 15 de abril de 2020



