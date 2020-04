“Fondos de obras serán usados ahora para la emergencia”: Armando Calidonio

San Pedro Sula.

El alcalde Armando Calidonio y su Corporación se enfrentan a una de las etapas más difíciles de su mandato: lidiar con la pandemia de COVID-19 tomando en cuenta que la Capital Industrial es el epicentro de la enfermedad en Honduras. Asignación de fondos, jornadas de fumigación permanentes, un centro de operaciones de emergencia, un predio para un cementerio y contenedores para refrigerar los cuerpos, en caso de ser necesario, son algunas de las acciones que están en marcha. Por el momento la comuna decidirá qué proyectos de infraestructura suspenderá, ya que los fondos serán destinados a la emergencia.

¿Qué les dice a los sampedranos en este momento de la pandemia?

Hemos hecho un gran esfuerzo, pero falta muchísimo más y les pido que, aunque su número de identidad se los permita, no salgan, aléjense del coronavirus por el bien de cada persona, la familia y la ciudad. Quedarse en casa es el compromiso y tenemos que tener conciencia para hacer la diferencia y debemos optar por la prevención.

¿Cuánto se ha invertido de fondos municipales en esta emergencia?

La Corporación Municipal aprobó L15 millones que se han utilizado en prevención. Hemos sido muy activos y proactivos en los barrios y colonias aprendiendo de otros países. Nos preparamos para que Salud Municipal tuviera los implementos de atención primaria. Hay cien médicos contratados y el servicio primario de la ciudad es fuerte y estamos tratando de apoyar con todo. En la Corporación se han tomado decisiones bien pensadas, planificadas y sobre todo acorde a nuestra realidad con el objetivo de que no sirvan solo en esta emergencia, sino con miras al futuro para fortalecer la salud de SPS.

¿Los macrodistritos de salud y centros de salud están abastecidos?

Sí, el personal está laborando al 100%, solo que en este momento todo está enfocado a COVID-19. Tenemos todos los materiales a nuestro nivel, porque nosotros carecemos de equipo de bioseguridad porque no los necesitamos; pero tenemos mascarillas, caretas, lentes, alcohol, guantes, batas, y se están haciendo pruebas rápidas, somos el primer municipio de Honduras que tiene pruebas rápidas. El Gobierno también envió.

¿Qué funcionará en el Gimnasio Municipal?

Una sala de atención intermedia para los contagiados que no requieran de hospitalización o cuidados intensivos. La Corporación ya autorizó la compra de equipo y contratación de personal médico, todo enmarcado en la declaratoria de emergencia y en el presupuesto 2020. Ese equipo una vez superada la crisis se reubicará en cualquiera de los hospitales del municipio para atender las secuelas de la pandemia.

De registrarse muchas muertes, ¿estamos preparados como municipio para hacerles frente?

Nosotros llevamos un conteo diario de los muertos como Municipalidad, pero es Sinager el encargado de darlo a conocer. Hasta donde tengo entendido se ha manejado lo más transparente posible este problema, y es muy aventurado decir que se esconden cifras. Lo que hemos visto nosotros lo hemos visto bien, no se maneja en tiempo real como nosotros quisiéramos, pero se está trabajando en ello. Hay una epidemióloga que le está dando seguimiento muy al detalle y se ha ido mejorando esa parte. La Municipalidad hizo un sistema para georreferenciar y dar seguimiento a este asunto.

¿Se tiene algún predio para enterrar personas que mueran de COVID-19?

La Compañía Azucarera Hondureña entregará un terreno de cinco manzanas que ya fue autorizado para la Corporación y se destinará para un cementerio en el cual se deberá delimitar un área especial para la sepultura y disposición final de los cadáveres de la víctimas de COVID-19. Se hará con todas las medidas de bioseguridad y ya están trabajando los arquitectos e ingenieros.

¿A qué atribuye que SPS sea el municipio con más casos?

Es la ciudad con mayor comercio, la conectividad, los hospitales están acá y nosotros no podemos cerrar la ciudad porque venga un enfermo de otro municipio porque se tiene que manejar lo mejor posible. Acá la gente es emprendedora, luchadora del día a día porque los grandes empresarios son pocos. Con lo de la conectividad y al no haber conocimiento de lo que pasaba se dio esta situación porque la gente viajó y el aeropuerto estuvo operando; además, hay personas de otros municipios que vienen a buscar bienes y servicios.

¿Llegará alimento a todos los hogares de SPS que lo necesiten?

Estamos trabajando en eso y hemos mejorado con las entregas y reconocemos el trabajo de las Fuerzas Armadas. Hemos trabajado en distintos distritos y es casa por casa. Hemos venido de menos a más, empezamos demasiado lento, pero estamos mejorando.

¿Qué le está pidiendo al Congreso Nacional?

Queremos que el Congreso nos apoye porque tenemos que destinar fondos que antes eran para obras, ahora serán para esta emergencia y luego se puedan reponer; pero en este momento lo más importante es darle de comer a la gente, salud y lo referente a cuando pierdan la vida porque tienen que tener su transporte y un entierro digno. Lo que estamos solicitando al CN es que los fondos que se habían priorizado para obras que nos den el espacio para utilizarlos en la emergencia, y no puedo decirle en este momento cuánto sería, porque no sabemos cuánto se va a necesitar para reactivar y hacer varias cosas. Queremos reacomodar los fondos, no digo que se van a parar todas las obras de infraestructura, pero algunas se tendrán que posponer.