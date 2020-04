En un solo día entierran a 12 sospechosos de COVID-19 en predio de Villanueva

San Pedro Sula, Cortés.

Ayer martes a las 2:30 pm se realizó el entierro de 12 personas sospechosas de coronavirus en un predio privado situado en Dos Caminos, Villanueva, zona norte de Honduras.

Según se conoció, los cuerpos fueron sacados horas antes del hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, luego se trasladaron dentro de ataúdes en un camión que también llevaba en la parte trasera a personal especializado para protocolo de personas con coronavirus.

La intención inicial era sepultarlos en un cementerio oficial de la zona de Villanueva, pero los pobladores se opusieron, lo que obligó a las autoridades a llevar los cadáveres a un sitio privado de Dos Caminos.

Los agentes custodiaron el traslado de los cuerpos para verificar que la sepultura se concretara como Salud lo tenía previsto.

Alrededor del terreno, muy aislado de la zona céntrica de Villanueva, hubo fuerte resguardo de miembros de la Policía Nacional y Policía Militar, debido al descontento de la población con relación a lo ocurrido.

"¿Si no nos perjudica en nada, por qué no los llevan al cementerio general? Ayer nos revelamos y seguiremos aquí el tiempo que sea necesario, no vamos a permitir que entierren cuerpos de personas que murieron de coronavirus porque pueden haber más personas contagiadas", aseveró una vecina de Dos Caminos.

Coronavirus alcanza fuerza en Honduras

En Latinoamérica, Honduras ocupa el segundo lugar después de México que tiene 8%, ya que hasta ayer reportaba 5,650 casos y 452 muertos; le sigue Brasil con 6%, Ecuador con 4.8% y Colombia con 4.2%. Ayer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) confirmó la muerte de cinco personas más por complicaciones a causa de esta enfermedad.

Los fallecidos son de Cortés, se trata de cuatro personas de San Pedro Sula, dos hombres de 39 y 69 años y dos mujeres de 52 y 70 años, además de un hombre de 76 años, quien residía en Villanueva. De las 31 víctimas mortales, el 71% se concentra en Cortés (22) y el 9.7% en Yoro (3); el resto son de Francisco Morazán (2), Lempira (1), Colón (1) y Atlántida (2).

Relacionada: Coronavirus genera panorama "sombrío" para la economía de Honduras

Francis Contreras, vocero del Sinager, reportó 12 personas más contagiadas, con los que el número de casos en el país aumenta a 419. Siete son de San Pedro Sula y dos de Choloma, Cortés; dos residen en La Ceiba y uno en el Distrito Central.

El vocero del Sinager indicó a LA PRENSA que el laboratorio ha procesado unas 2,400 muestras hasta la fecha y confirmó que hay pendientes de hacer, sin embargo, no dio a conocer cuántas son.

Contreras dijo que hay 26,000 pruebas de PCR que fueron donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica, pero para comenzar a usarlas se necesitan los kit de extracción. “No tenemos todos los insumos para procesarlas, pero ayer ingresó un lote y hoy vendrán más. Con estas pruebas y la habilitación del laboratorio en San Pedro Sula se espera agilizar el procesamiento de las muestras", añadió.