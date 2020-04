¿Por qué el coronavirus es un problema más grande para las personas con diabetes?

The New York Times.



Si usted o un ser querido tienen diabetes, es probable que haya notado que la diabetes siempre aparece en las listas de las personas que están en un riesgo más alto por las infecciones con la COVID-19. Y es probable que se haya preguntado por qué.



La buena noticia es que las personas con diabetes (de cualquier tipo) no parecen tener un riesgo más alto de contraer el virus. La mala noticia es que si lo contrae y tiene diabetes, hay más probabilidades de que sufra una enfermedad más grave.



"Los datos recientes de los CDC [los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.] indican que entre los diagnosticados con la COVID-19, apenas un 10 por ciento tienen diabetes, y esa es más o menos la prevalencia de diabetes en la población general de EE. UU. Pero si usted es hospitalizado, quizá tenga una enfermedad de desarrollo más grave", explicó el doctor Robert Eckel, presidente de medicina y ciencias de la Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association).

El doctor Paul Stewart, profesor de medicina de la Universidad de Leeds, en Reino Unido, dijo que "no hay motivos para que los pacientes diabéticos tengan un riesgo más alto [de contraer una infección con la COVID-19]". Stewart es autor sénior de un editorial publicado en la revista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, que resalta cómo las personas con ciertos trastornos endocrinos, como la diabetes, podrían enfrentarse a riesgos adicionales con la COVID-19.



Stewart anotó que las personas con diabetes que han sido hospitalizadas parecen ser más propensas a morir de la infección. Pero todavía no está claro si esto es provocado directamente por tener diabetes o por otro factor.



"Podría tan solo ser una función de la edad, en lugar de la diabetes en sí", dijo.





Eckel apuntó que algunos datos chinos sugieren que la tasa de mortalidad más alta en las personas con diabetes podría en realidad deberse a la enfermedad cardiaca subyacente. Pero hasta que los investigadores tengan más datos y tiempo para interpretar la información, no estará claro si la diabetes tiene un rol independiente en esos resultados más graves.



¿Qué significa esto ahora mismo para los diabéticos?



Ambos expertos dijeron que las personas con diabetes deben seguir las mismas normas que se recomiendan a todos los demás. La clave es evitar la infección en primer lugar.



Eso significa lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara. Quédese en casa siempre que sea posible. Y mantenga la distancia de las personas que no vivan con usted. Los CDC recomiendan una distancia de al menos seis pies (casi dos metros). Y las directrices más recientes de los CDC también aconsejan usar máscaras de tela cuando esté en áreas públicas donde mantener una distancia segura de los demás resulte difícil.



"Las mismas precauciones para evitar la infección que aplican a todos los demás también aplican a las personas con diabetes", señaló Eckel.



Stewart se mostró de acuerdo, y agregó que "el panorama científico indica que estas personas deben autoconfinarse, para intentar reducir las probabilidades de infección de la misma forma que la población general".



Si tiene diabetes y acaba con una infección grave con la COVID-19, Eckel dijo que es buena idea llevar sus suministros al hospital, sobre todo si es dependiente de la insulina. Comentó que los hospitales quizá no tengan todos los tipos de insulina a mano. Lo mismo aplica a los suministros para los monitores de glucosa y las bombas de insulina.



Añadió que algunos hospitales quizá no le permitan llevar sus suministros, y si es así, debe seguir las normas del hospital. Si está suficientemente bien para hacerlo, algunos hospitales le permiten seguir tratando su diabetes por su cuenta.



¿Cuál es el último consejo de Eckel para los diabéticos? "Sea inteligente. Tome precauciones. Manténgase seguro".