Rubilio Castillo se declaró culpable por violencia doméstica y deberá realizar trabajo comunitario

Tegucigalpa, Honduras.

Rubilio Castillo, futbolista hondureño del Motagua, se declaró culpable este martes por el delito de violencia doméstica contra su esposa Angie García, por lo que deberá de realizar trabajo comunitario en un tiempo de dos meses.

El atacante de los azules y seleccionado hondureño de 28 años de edad, fue arrestado la noche del lunes por elementos de la Policía Nacional tras ser denunciado por la señora Angie García, pareja sentimental del goleador del club capitalino.

El goleador de los azules recobró su libertad la tarde de este martes, pero deberá de hacer trabajos comunitarios y tendrá que alejarse de su familia, informó Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia.

"El señor Castillo estará alejado por un mes de su entorno familiar, tiene prohibido acercarse e intimidar a la víctima, no puede frecuentar los centros de trabajo de estudio de las personas agredidas", notificó el vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Y añadió: "Él aceptó los hechos denunciados tanto por violencia psicológica como por violencia física, esta última fue verificada mediante un dictamen en materia forense. Se imponen dos meses de trabajo comunitario".

Los hechos

El delantero Rubilio Castillo fue detenido la noche del lunes en su casa luego de que la Policía Nacional recibiera una denuncia telefónica.

"Según la información mediante llamada anónima vía radio comunicación se notificó que en la residencial Santa Cruz, de la capital, una ciudadana era víctima de maltrato; por lo que agentes de policía se apersonaron a dicho lugar donde constataron la denuncia", aseguraron las autoridades en un comunicado.

Reacción del futbolista

Rubilio Castillo compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter en donde pidió prudencia y no ser juzgado.

"En estos momentos nuestra familia está pasando un momento delicado, y esperamos se resuelva todo, pido prudencia y que no se me juzgue como tal, todo tiene su explicación, pido disculpas por este mal sabor de boca, no somos una familia de estos casos", escribió Rubilio