Rubilio Castillo pide disculpas: "Amo a mi esposa y siempre la he respetado"

Tegucigalpa, Honduras.

Román Rubilio Castillo, delantero del Motagua, pidió disculpas luego de ser arrestado por supuesta violencia doméstica contra su esposa Angie García y declaró que más adelante dará su versión de los hechos.

El atacante hondureño fue detenido la noche del lunes en su casa luego de que la Policía Nacional recibiera una denuncia telefónica. "Según la información mediante llamada anónima vía radio comunicación se notificó que en la residencial Santa Cruz, de la capital, una ciudadana era víctima de maltrato; por lo que agentes de policía se apersonaron a dicho lugar donde constataron la denuncia", aseguraron las autoridades en un comunicado.

"En estos momentos nuestra familia está pasando un momento delicado, y esperamos se resuelva todo, pido prudencia y que no se me juzgue como tal, todo tiene su explicación, pido disculpas por este mal sabor de boca, no somos una familia de estos casos", escribió Rubilio en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Rubilio fue trasladado anoche a la posta policia del barrio Los Dolores de la capital de Honduras. "La versión de mis hechos la voy a dar más adelante, creo que este no es el momento oportuno, ni las condiciones tampoco. Esto va a quedar como algo negativo", comentó el jugador en declaraciones al canal HCH.

Rubilio Castillo al momento de ser presentado a las autoridades tras ser detenido.

"Ahorita voy a verme con mi esposa, va a seguir todo igual, yo la amo a ella, es la madre de mis hijos. No me compete hablar en este momento de lo que pasó. Creo que lo que pasó llegó a terceras personas que manipularon muy mal las noticias", agregó el detenido de 28 años de edad, originario de La Ceiba, Atlántida.

NO SE REHUSÓ

La detención de 'RubiGol' se realizó en su casa y asegura que no se rehusó. "Yo no puse ninguna represión cuando llegaron las autoridades, no hice nada, simplemente los atendí, les dije que no tenía ningún problema".

Y añadió: "Ahora solo espero resolver lo más ante posible, yo me llevó muy bien con mi esposa, tenemos una muy buena relación, tenemos tres niños. La noticia yo la voy a dar en su debido tiempo".

El delantero hondureño dio declaraciones a los medios en la parte trasera de un carro de las autoridades policiales. Foto @CHTVHN

"Estaba corriendo, andaba en leggins, tengo una caminadora en mi casa, estaba haciendo deporte y cuando llegaron las autoridades no me rehúse en ningún momento. Voy a aclarar esto en su debido tiempo", insistió.

"Vamos a resolver esto, ni a dejar en mal a mi esposa ni yo a quedar como héroe, sino que solventar el problema y que se llegue a un feliz termino. Vamos a seguir como los mismos porque yo amo a mi esposa y siempre la he repesteado", finalizó.