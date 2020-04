San Pedro Sula registra 38 fallecidos con coronavirus, asegura director del IHSS

San Pedro Sula.



Omar Jananía, director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, aseguró este lunes que en la ciudad se han registrado 38 fallecimientos de personas a causa del COVID-19.



La estadística contrasta con la brindada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), que indica que en Honduras 25 personas han fallecido por coronavirus.



En declaraciones al noticiero Hoy Mismo, Jananía detalló que de los 38 fallecidos en San Pedro Sula 17 se registraron en el hospital Mario Catarino Rivas, 16 en el Leonardo Martínez y 5 en el hospital del IHSS.



"Las estadísticas que maneja Sinager son estadísticas de la Secretaría de Salud", acotó el doctor.



El dato de las 38 muertes por coronavirus en la Ciudad Industrial de Honduras se basa en que todos los pacientes estaban en sala de COVID-19, indicó Jananía.

Asimismo, el médico agregó que hoy se registró otro fallecimiento a causa del novel coronavirus en un hospital de la ciudad, aunque no específico en cuál.



El director del IHSS detalló que actualmente en la sala COVID-19 del Seguro Social hay 40 pacientes, y 11 en la sala de cuidados intensivos.



Informó que en el hospital del Seguro Social se encuentran seis pacientes con COVID-19 que forman parte del sector Salud, entre ellos médicos y enfermeras, detallando que dos de ellos están en sala de cuidados intensivos.



Consultado sobre el fallecimiento de una enfermera por coronavirus, dijo que "todavía no ha fallecido, pero está grave".