¡Piel de gallina! Hondureña confinada en Italia es sorprendida con el Himno Nacional

Redacción.

En plena crisis mundial por la pandemia del coronavirus, una joven hondureña que permanece en confinamiento en Italia recibió un enorme gesto por parte de sus vecinos, quienes la sorprendieron, tocando el Himno Nacional de Honduras.

La hondureña Sheyla Sarina Kafie de 24 años de edad, compartió en su cuenta de Instagram el emotivo momento en que salió al balcón de su apartamento, agitando la bandera de Honduras y comenzaron a sonar las notas del himno hondureño.

La joven originaria de La Ceiba, vive en Roma desde hace cuatro años y actualmente está finalizando su carrera universitaria en la carrera de pedagogía en la Universidad Sapienza de Roma. A través de sus redes sociales contó cómo fue el increíble momento.

"Me acaba de pasar algo súper lindo. Yo estoy en Roma y como en otros países, todos los días ponen música afuera en el balcón y la gente se pone a cantar y bailar. Donde yo vivo lo hacen todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche. Ponen música y después se termina con el Himno de Italia y todos regresan a su casa" explicó Sheyla.

Gran sorpresa

La joven agregó que para ella es uno de los momentos más esperados de la semana y todos los residentes sacan las banderas y las colocan en el balcón para saludarse los unos a los otros. Sheyla colgó la bandera de Honduras en su balcón y luego recibió una sorpresa.

"Para mi sorpresa, llegaron las 6 de la noche, pusieron la música, salí al balcón, empecé a cantar, bailar, como siempre con todos los vecinos. A las 7 de la noche pusieron el Himno de Italia, y luego las personas del edificio de al lado me dijeron que esperara y comenzó a sonar el Himno de Honduras. No pueden imaginar la chillada que di frente a todos, fue algo muy bonito" contó la emocionada joven en sus stories de Instagram.







La joven hondureña contó a LA PRENSA que todos los días habla con su familia en Honduras. "No hay día que mis papás no me llamen para saber si estoy bien y decirme que me aman" agregó Sheyla.



Italia superó el lunes los 20.000 muertos por coronavirus, según el último balance oficial, que muestra un descenso de los pacientes en cuidados intensivos por décimo día consecutivo.