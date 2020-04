Personas con terminación 2 están autorizadas a circular hoy en Cortés, Colón y El Progreso

San Pedro Sula, Cortés.

Desde tempranas horas de este lunes salieron de sus casas muchísimos ciudadanos de San Pedro Sula, de los demás municipios de Cortés, Colón y El Progreso, para realizar diligencias en instituciones bancarias, farmacias, gasolineras y centros de abasto, luego que la Secretaría de Seguridad autorizó la terminación 2 de su tarjeta de identidad para poder circular.

Terminaciones para los siguientes días en Cortés, Colón y El Progreso - Martes 14 de abril: 3 - Miércoles 15 de abril: 4 - Jueves 16 de abril: 5 - Viernes 17 de abril: 6 - Sábado 18 de abril: 7 - Domingo 19 de abril: 8 - Lunes 20 de abril: 9 - Martes 21 de abril: 0

San Pedro Sula, en comparación con días anteriores, que lució desértica, hoy muestra mayor movimiento de personas y vehículos en sus colonias, barrios y principales puntos de acceso, ya que el público en general puede movilizarse entre 9:00 am a 5:00 pm, de preferencia, a suplir sus necesidades básicas como ir a una pulperías o mercaditos del sector para las respectivas compras, procurando pasar el menor tiempo posible afuera de su vivienda para no contaminarse.

Las autoridades de la Secretaría de Salud han solicitado que cada vez que salgan usen gel antibacterial, mascarilla, guantes y aplicar el debido distanciamiento.

Cortés es el departamento con más casos de coronavirus en el país, por eso se ha limitado la circulación. Foto Melvin Cubas

En el caso de los departamentos de Cortés, Colón y la ciudad de El Progreso, las restricciones de toque de queda permanecerán activas hasta el martes 21 de abril a las 5:00 pm, debido a que son sitios con altos números de contagio de coronavirus.

A diferencia de ayer domingo, el resto del país hoy sí puede movilizarse, pero solo las terminaciones 1 y 2, con un horario de 7:00 am a 9:00 am a supermercados y farmacias, así como de 9:00 am a 10:00 a los bancos, mientras que el público en general también está autorizado a moverse entre 9:00 am a 5:00 pm. El toque de queda absoluto a nivel nacional es hasta el 23 de abril en horas de la tarde.

Las autoridades se mantienen realizando operativos para vigilar que se respete el límite de circulación. Foto Melvin Cubas

Honduras permanece en el limbo

Por otro lado, en las últimas horas el ministro de la Secretaría de Educación, Arnaldo Bueso, informó que se amplía la suspensión de clases hasta nuevo aviso para frenar la propagación del COVID-19, medidas que se tomaron en este ámbito a mediados de marzo.

El país también mantiene cerradas las fronteras marítimas, aéreas y terrestres, los centros comerciales, los restaurantes y los comercios que no sean de primera necesidad.

Honduras alcanzó anoche los 397 casos positivos de COVID-19 al confirmar el Laboratorio de Virología cuatro nuevos contagios. Hasta ayer se reportaron de igual manera 122 pacientes hospitalizados, 88 estables, 20 graves y 14 en Unidad de Cuidados Intensivos. Se mantiene la cifra de 25 fallecidos y siete recuperados.

En tanto, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informó que hasta ahora se han practicado 1,981 pruebas para COVID-19 en todo el país, siendo los departamentos de Cortés y Francisco Morazán donde más exámenes se han practicado.