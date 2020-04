Coronavirus: Médicos de Honduras convocan protesta por falta de equipo de bioseguridad

San Pedro Sula.



Los médicos del sector público de Honduras convocaron este domingo una protesta para mañana en todo el país para exigir equipo de protección personal para los trabajadores de la salud ante la pandemia del coronavirus.



Los especialistas, convocados por el Colegio Médico de Honduras, protestarán el lunes a partir de las 07:00 hora local (13.00 GMT) en todos los hospitales, dijo a periodistas el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula (norte), Carlos Umaña.



El objetivo de la protesta es que el "Gobierno vea la imperiosa necesidad de que los médicos, enfermeras y personal de la Salud esté dotado con kits de bioseguridad", agregó.





La protesta de los médicos será "pacífica y tranquila" e incluirá un paro de labores parcial, pero sin dejar de atender las salas de emergencia y áreas críticas, aseguró Umaña.



"Los médicos no ocupamos bolsas de plástico, ni películas de rayos x, ocupamos kits de bioseguridad", como mascarillas con un nivel de filtrado de al menos FFP2 (o N95, según la normativa norteamericana), guantes, gafas, batas, gorras y cubiertas de zapatos, señaló.



Umaña dijo que no todo el personal sanitario está recibiendo el equipo de protección, por lo que pidió al Gobierno que abastezcan los hospital de esos insumos.



"No nos pueden mandar mascarillas quirúrgicas para atender pacientes con COVID-19, eso es un atentado a la seguridad del personal de la salud, hay algo que esta fallando en el sistema", añadió el especialista.



Honduras acumula 393 casos positivos y 25 fallecidos, según cifras oficiales.