Hoy circulan personas con terminación 1 en Cortés, Colón y El Progreso

San Pedro Sula, Cortés.

Los ciudadanos de San Pedro Sula, demás municipios de Cortés, el departamento de Colón y la ciudad de El Progreso, pueden movilizarse este domingo a supermercados, farmacias, bancos y centros de abasto, luego de las determinaciones establecidas por la Secretaría de Seguridad el pasado 10 de abril.

Las autoridades enfatizaron que hoy solo pueden circular aquellas personas con terminación 1 de su identidad, pasaporte o carné de residente, siendo obligatorio que tomen las medidas de bioseguridad para evitar el contagio o la propagación del coronavirus; es decir, usar mascarilla, gel antibacterial y el distanciamiento adecuado.

En su comunicado difundido, Seguridad informó que por los altos niveles de focos de infección que se registran en el departamento de Colón, a partir del sábado 11 de abril a las 12:00 am hasta el día martes 21 de abril a las 5:00 pm, se establecía un toque de queda absoluto en todo el departamento. Asimismo, para Cortés y El Progreso, Yoro, se determinó ampliar el toque de queda absoluto vigente hasta el día martes 21 de abril de 2020, a las 05:00 pm.

De igual manera, se instruyó a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas asignadas en estos lugares mantener cerradas las entradas y salidas de todos los municipios de los departamentos de Colón, Cortés y el municipio de El Progreso, Yoro.

Cabe mencionar que hoy en el resto de departamentos del país no debe haber circulación, ya que a excepción de Cortés, Colón y El Progreso, sí han estado saliendo a abastecerse controladamente.

Policías y militares se mantienen realizando operativos para verificar el cumplimiento del toque de queda. Foto AFP

Antes de las 12:00 del mediodía del domingo 12 de abril, Cortés registra 265 infectados de coronavirus, 16 muertos y ninguno recuperado; Colón contabiliza 27 infectados, un muerto y ninguno recuperado, mientras que en El Progreso han reportado seis contagiados, un muerto y un recuperado.

Las cifras anteriores orillaron a que las autoridades ampliaran el toque de queda absoluto, considerando estos lugares como foco del coronavirus; sin embargo, decidieron flexibilizar las medidas en el sentido de permitir abastecerse, pero siempre se forma controlada.

Día/fecha para Cortés, Colón y El Progreso Terminación Domingo 12 de abril 1 Lunes 13 de abril 2 Martes 14 de abril 3 Miércoles 15 de abril 4 Jueves 16 de abril 5 Viernes 17 de abril 6 Sábado 17 de abril 7 Domingo 19 de abril 8 Lunes 20 de abril 9 Martes 21 de abril 0

Los horarios indicados son de 7:00 am a 9:00 am en los supermercados y farmacias, así como de 9:00 am a 10:00 am en los bancos. Para la población en general es de 9:00 am a 5:00 pm.

Sigue igual

En tanto, para los demás departamentos del país las medidas siguen siendo las mismas ya dictadas por las autoridades, es decir: lunes terminaciones 1 y 2; martes terminaciones 3 y 4; miércoles terminaciones 5 y 6; jueves terminaciones 7 y 8; viernes terminaciones 9 y 0, saliendo de 9:00 am a 5:00 pm

En el caso de los sábados y domingos no se puede circular, salvo aquellas personas ya autoridades, como medios de comunicación, personal de Salud, de la cadena de alimentos, entre otros.