Resurrección de Jesús: El significado del Domingo de Pascua

Horarios de misas de hoy

- Catedral San Pedro Apóstol

(Sintonice Radio Luz 101.3 FM y Facebook Live)

Eucaristía, 9:00 am



- Parroquia San Vicente de Paúl

(Facebook Live)

Eucaristía, 11:00 am



- Parroquia San Pedro y Pablo

(Facebook live)

Eucaristía, 11:00 am



- Parroquia Nuestra Señora de Lourdes

(Facebook Live en la página Cristo TV Choloma)

Eucaristía, 9:00 am y 7:00 pm



- Parroquia la Santa Cruz (Facebook Live)

Domingo de Resurrección: Eucaristía, 11:00 am