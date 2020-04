El 30% de los hondureños se infectará de COVID-19 en junio

Cambiar modalidad de trabajo TEGUCIGALPA. Con el fin de asegurar el flujo económico durante la pandemia del COVID-19 se necesita cambiar la modalidad de trabajo, pero no paralizar totalmente la producción, ya que el trabajo genera riqueza para satisfacer las necesidades de alimentación, bienes y servicios. Así lo consideró Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), quien valoró que es primordial que las políticas públicas garanticen que las personas se queden en casa; pero abastecidas de alimento. Estimó que una parte de la población debe cambiar la manera de trabajar, es decir, que muchos pueden laborar desde la casa para seguir siendo productivos. “Una crisis como esta rompe todos los esquemas porque no lo esperábamos, ha paralizado casi todo el país y la actividad económica hasta cierta medida; pero se debe seguir trabajando, tenemos que cambiar la modalidad de trabajo, no parar el país”, sugirió.