Viacrucis sin fieles en las iglesias de Honduras por el coronavirus

SAN PEDRO SULA.

Los actos litúrgicos del viacrucis y el Santo Entierro se vivieron en Honduras, como en el resto del mundo, de una manera singular a causa de la pandemia COVID-19.

En Tegucigalpa, la Iglesia católica desarrolló las 15 estaciones en un viacrucis móvil que salió de la catedral metropolitana, recorrió varias parroquias y culminó en la basílica menor de Suyapa, donde el cardenal Óscar Andrés Rodríguez ofició una misa.

El padre Carlo Magno, canciller de la Iglesia, recorrió la capital abordo de un pick-up con el Jesús crucificado. Atrás iba otro vehículo con la virgen de Suyapa.

El Jesús Crucificado pasa por la iglesia Los Dolores en Tegucigalpa durante el viacrucis.

Al paso del viacrucis, algunos feligreses salieron de su casas con tapabocas para rezar.

El cardenal óscar Andrés Rodríguez en la misa pidió que Honduras no quede en el sepulcro, tampoco en lo mismo de antes. “Lo único que debe quedar en la tumba es el odio y la violencia”.

“Los analistas están preocupados y piensan que después habrá una recesión económica, la habrá, pero no será el final, la recesión que debemos temer es volver a lo mismo de antes, a la violencia, al pecado, a la división que hay en nuestro país. Ahora se han visto tantos gestos de auténtica solidaridad, Honduras no será la misma cuando se venza esta pandemia, pero no podemos volver atrás”. En la diócesis de San Pedro Sula cada parroquia hizo lo suyo para que los feligreses revivieran la pasión y muerte de Jesús.

Una creyente capitalina con su boca tapada reza al paso de la procesión.

Auxiliados por las redes sociales, los sacerdotes recordaron las 15 estaciones del viacrucis a puerta cerrada como recomendación de las autoridades, ya que el departamento de Cortés es en este momento el epicentro de la pandemia en Honduras.

El obispo de la diócesis de San Pedro Sula, Ángel Garachana, dijo que preocupa el contagio del coronavirus en el Valle de Sula y una de las causas está en el incumplimiento del mandato de quedarnos en casa. Llamo a quedarnos en casa por amor a Dios y a nosotros mismos”. Hoy seguirán los actos litúrgicos también a puerta cerrada.