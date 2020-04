Gobierno anula horarios de abastecimiento en Cortés y El Progreso

Cortés, Honduras

Tres horas después que la Secretaría de Seguridad anunciara nuevas medidas para circular el departamento de Cortés y el municipio de El Progreso, Yoro, fueron anuladas por vulnerabilidad al contagio de coronavirus que hasta ahora ha causado la muerte de 23 personas y 382 contagiados.

La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, por su parte, había indicado que continuando con su plan para reducir el contagio de COVID-19, el Gobierno había decidido incrementar las medidas de restricción de circulación de personas, incluyendo ampliar el toque de queda absoluto hasta el día domingo 19 de abril a las 3:00 pm.

Los ciudadanos iban a circular de acuerdo con el último dígito de su cédula de identidad de 9:00 am a 5:00 pm. Es obligatorio el uso de mascarilla, distanciamiento social y gel antibacterial.

Comunicado que anula las medidas anunciadas a las 9:00 am de este viernes.

Semana del 12 al 18 de abril

Domingo: 12 de abril de 9:00 am a 5:00 pm terminaciones 1

de abril de 9:00 am a 5:00 pm terminaciones 1 Lunes 13 de abril de 9:00 am a 5:00 pm terminaciones 2

de abril de 9:00 am a 5:00 pm terminaciones 2 Martes: 14 de abril de 9:00 am a 5:00 pm terminaciones 3 y 4

de abril de 9:00 am a 5:00 pm terminaciones 3 y 4 Miércoles: 15 de abril de 9:00 am a 5:00 pm terminaciones 5 y 6

de abril de 9:00 am a 5:00 pm terminaciones 5 y 6 Jueves: 16 de abril de 9:00 am a 5:00 pm terminaciones 7 y 8

de abril de 9:00 am a 5:00 pm terminaciones 7 y 8 Viernes 17 de abril de 9:00 am a 5:00 pm terminaciones 9

de abril de 9:00 am a 5:00 pm terminaciones 9 Sábado 18 de abril de 9:00 am a 5:00 pm terminaciones 0

de abril de 9:00 am a 5:00 pm terminaciones 0 Domingo 19 NADIE CIRCULA (a excepción de las personas autorizadas por el Sinager).

Las personas de la tercera edad, embarazadas y discapacitadas, también según su terminación de cédula, serán atendidas en supermercados y farmacias de 7:00 am a 9:00 am; y en los bancos de 9:00 am a 10:00 am.

Con esta nueva medida se bajará la cantidad de personas autorizadas para visitar los establecimientos habilitados para atender clientes: supermercados, farmacias, bancos y estaciones expendedoras de combustibles.

Los establecimientos comerciales autorizados permanecerán abiertos únicamente durante los días programados, dotando de manera obligatoria a sus empleados de mascarillas, gel de manos y en las entradas uso de termómetros para control de fiebre.

En las últimas dos semanas se había permitido la apertura de esos comercios el lunes, miércoles y viernes, a partir del último dígito del carné de identidad o pasaporte de cada persona.

El lunes le ha correspondido a los dígitos 1, 2 y 3, el miércoles a los 4, 5 y 6, mientras que el viernes a los 7, 8, 9 y 0.