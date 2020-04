EEUU supera los 15,000 muertos por coronavirus, la mayoría en Nueva York

Washington, Estados Unidos.

Estados Unidos superó este jueves los 15,000 fallecidos por la pandemia de coronavirus, según el recuento de la universidad estadounidense Johns Hopkins.



La epidemia ha dejado al menos 15,938 muertos en el país este jueves a las 19H00 GMT, según los datos actualizados por esa universidad, que sirven de referencia en el país.



Según la misma fuente, el país tiene más de 450,000 casos de COVID-19 registrados, una cifra muy inferior al verdadero número de infectados, debido a la escasez de las pruebas de detección disponibles.





Estados Unidos es el segundo país con mayor número de muertos en el mundo, por delante de España (15,238 fallecidos) y por detrás de Italia (18,279).



Las dos últimas evoluciones calculadas en 24 horas, martes y miércoles por la noche, mostraron cada vez un aumento de casi 2,000 muertos.



El estado de Nueva York, epicentro de la pandemia en el país, registra el mayor número de muertos por coronavirus en el país: más de 7,000.

Un llamado a la paciencia

Las miradas también se dirigen a Nueva Jersey, Luisiana o Michigan, donde el virus ha matado a miles de personas.



A pesar de los estragos causados por la pandemia, el presidente Donald Trump tiene prisa por reabrir el país y reimpulsar una economía devastada. Su secretario de Tesoro, Steve Mnuchin, consideró este jueves que las empresas podrán seguramente "reabrir" en mayo.



Pero el país deberá tener paciencia, insisten los expertos y responsables públicos, y la población tendrá que cambiar sus costumbres de forma duradera mientras no haya vacuna contra la COVID-19, dado el riesgo de una segunda ola de contagios.



En Estados Unidos, un país tan extenso como un continente, el coronavirus no golpea con la misma intensidad en todas partes. A modo de ejemplo, la capital Washington, a 350 km al sur de Nueva York, apenas se ha visto afectada por el momento, y las estimaciones de las autoridades locales prevén el pico de contagios a finales de junio.



El modelo de previsión más citado (IHME), que toma en cuenta cómo evolucionó la pandemia en China y en Europa, ha revisado varias veces a la baja en los últimos días la previsión de fallecidos en la primera ola de contagios en Estados Unidos: de 93,000 muertos, en un primer momento, se pasó a una estimación de 60,000 decesos.



El nivel más alto de contagios se alcanzará este fin de semana en el país, según ese modelo utilizado por la Casa Blanca, pero considerado demasiado optimista por algunos estados que prefieren utilizar varios tipos de estimaciones.

"Una nueva normalidad"

¿Cuándo llegará el ansiado final del confinamiento? No antes de junio, advirtió este jueves el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.



El levantamiento de las medidas de cuarentena se hará de forma gradual y regional, explicó Anthony Fauci, director del Instituto Estadounidense de las Enfermedades Infecciosas y principal asesor de Trump sobre la pandemia.



Esto se debe a que las órdenes de confinamiento han sido decretadas a nivel de los estados y no a nivel federal por el presidente, que sólo ha dado consignas de distanciamiento y favorecer el teletrabajo hasta el 30 de abril.



Y sobre todo porque en algunas zonas el número de nuevos casos se sigue duplicando cada dos días.



En vez de un regreso a la vida de antes, hay que prepararse para una "nueva normalidad", dicen algunos expertos.



"Mientras la mayoría de la gente no tenga inmunidad, retomar nuestras actividades normales volverá a disparar los contagios", escribió Tom Frieden, exdirector de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades en Estados Unidos.

Frieden cree que las condiciones para cualquier desconfinamiento son: muchas más pruebas de detección disponibles; planes para aislar a los enfermos y poner en cuarentena a quienes hayan estado en contacto con ellos; y una mejoría general del estado de los hospitales para que puedan afrontar una nueva ola de contagios.



Es probable que los restaurantes retomen su actividad con un número limitado de mesas y que las escuelas no reabran todas al mismo tiempo.



Los estadounidenses tal vez puedan tomar vacaciones este verano boreal, dijo Fauci al canal CBS, pero sólo si continúan con las medidas de distanciamiento social.