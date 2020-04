Honduras: Salud proyecta 1,319 casos al 15 de abril

TEGUCIGALPA.

Siete personas más murieron en Honduras por el coronavirus, confirmó ayer Francis Contreras, vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De esas, cinco fueron confirmadas después de su deceso, por lo que ya se reportan 22 personas muertas a causa del COVID-19.

Los muertos son tres mujeres, una de 34 años, procedente de Sonaguera, Colón, una de 62 de San Pedro Sula y la otra de 53 de San Manuel, Cortés. Cuatro son hombres: dos de San Pedro Sula, de 53 y 37 años, uno proveniente de Potrerillos de 64 y el último, un hombre de 57 de Pimienta, Cortés.

Esta alarmante cifra ubicó a Honduras como el primer país en Latinoamérica con la tasa de mortalidad más alta de 8.21%.En cadena nacional, Contreras indicó que el número de casos se elevó a 268, luego de confirmarse cuatro personas más.

Los pacientes que dieron positivo mediante las pruebas del Laboratorio Nacional de Virología son dos hombres del Distrito Central de 38 y 44 años.En Pimienta, Cortés, hay un joven de 20 años con COVID-19, y el cuarto caso es un hombre de 57 años residente en Taulabé, Comayagua, siendo el primer caso que se reporta en esa zona.

A través de Twitter, el secretario general del Sica anunció que se darán 180,000 pruebas para COVID-19 a los países de Centroamérica.

A pesar del aumento de contagiados y decesos que hay por la enfermedad, el Sinager informó que se recuperaron tres personas más, es decir, que en el país ya se confirman seis personas que han logrado recuperarse. El resto de los pacientes se encuentran siendo monitoreados en hospitales y en sus hogares por el personal de la Región Sanitaria, dijo el vocero del Sinager.

En la mayoría de las ciudades del país, los ciudadanos cumplieron el “hoy el no circula”.

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, informó que la paciente cero en Tegucigalpa, la mujer de 42 años que ingresó al país este 4 de marzo procedente de España, ya se le dio el alta médica. “Esta mañana (ayer), el Hospital San Felipe dio de alta a la paciente cero, después de cuatro pruebas de control”. La mujer que estaba embarazada y dio a luz a un varón se encuentra en su hogar, adonde será vigilada por el personal de Salud, estableció la ministra.

La mujer y el bebé, quien dio negativo por coronavirus en las pruebas realizadas por el laboratorio, se encuentran bien de salud.

Proyecciones

En los últimos días, los expertos en epidemiología han anunciado que en las próximas semanas se espera un aumento de los casos de COVID-19 en el país. Estas predicciones se refuerzan con los datos que maneja la Unidad de Vigilancia de Salud, que en su último informe con fecha de 2 de abril, al cual tuvo acceso LA PRENSA, se establece que para el 15 de abril el número de personas contagiadas con coronavirus a nivel nacional podría ser de 1,319. Lo que indica que en los próximos 10 días podrían reportarse un promedio de 100 personas contagiadas diarias.

Las proyecciones, según dicta el informe, las realiza la Secretaría de Salud con el propósito de identificar el comportamiento del COVID-19 para los próximos días, mediante la creación de un modelo matemático.

No más cortes El presidente Juan Orlando Hernández instruyó a la comisión interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) para que ordene a la Empresa Energía Honduras (EEH) suspender los cortes de energía durante la emergencia por el coronavirus. El mandatario, en su Twitter, hizo el anuncio para apoyar a la población que no puede salir de sus hogares. Es así que tanto Energía Honduras como el Gobierno acuerdan que se mantenga el servicio de energía para todos los abonados, evitando los cortes durante se mantenga la emergencia.

Los datos coinciden con los que maneja el doctor Omar Videa, que establece que el número de casos que se están dando en Honduras en las últimas dos semanas ha sido arriba del 300% por semana; basado en esa tendencia, la cantidad de casos confirmados para la próxima semana podría ser de unas 700 personas infectadas más, explicó el doctor, es decir, unos 100 casos diarios.

Aunque los casos confirmados pueden cambiar de acuerdo con la capacidad logística que tenga el Laboratorio Nacional de Virología para hacer las pruebas, estableció el doctor; sin embargo, los contagios seguirán aumentando. “El modelo matemático puede no confirmarse, no porque no haya casos, sino porque no exista la logística para tomar todas las pruebas, y eso es una limitante alta para el país”, dijo Videa. Desde febrero a la fecha, el Laboratorio ha procesado 1,372 pruebas, de las cuales 268 han salido positivas.

El informe de la Secretaría de Salud, a través de la Unidad de Vigilancia de Salud, indica que de febrero hasta el 2 de abril la Oficina Sanitaria Internacional (OSI) en los diferentes puntos de entrada del país ha mantenido en vigilancia a 2,835 viajeros, los cuales presentaron síntomas sugestivos de la enfermedad o nexo epidemiológico, es decir, que han viajado a un país de riesgo o han tenido contacto con alguna persona enferma; el mayor número de viajeros proceden de Nicaragua.

De los casos confirmados en ese entonces, el 13% de los pacientes no presentaron síntomas, mientras que el 86% sí presentaron uno o más signos de la enfermedad. El 83% de las personas presentaron fiebre y un 82% tos, estos fueron los principales síntomas, seguido de dificultad para respirar (47%) y dolor de garganta (35%).