Horario de misas de Semana Santa en San Pedro Sula por Facebook Live

San Pedro Sula, Honduras

Catedral San Pedro Apóstol (Sintonice Radio Luz 101.3 FM y Facebook Live)

Domingo de Ramos: Eucaristía, 9:00 am

Jueves Santo: Última cena, 6:00 pm

Viernes Santo: Pasión del Señor, 3:00 pm

Sábado Santo: Vigilia pascual, 6:00 pm

Domingo de Resurrección: Eucaristía, 9:00 am

Parroquia San Vicente de Paúl (Facebook Live)

Domingo de Ramos: Eucaristía de Ramos, 11:00 am Lunes Santo: Eucaristía, 9:00 am

Martes Santo: Eucaristía, 9:00 am

Miércoles Santo: Eucaristía, 9:00 am

Jueves Santo: Última cena, 5:00 pm

Viernes Santo: Viacrucis, 9:00 am, oficio de la pasión, 3:00 pm, soledad de la Virgen, 7:00 pm Sábado Santo: Vigilia pascual, 7:00 pm

Domingo de Resurrección:Eucaristía, 11:00 am

Parroquia San Pedro y Pablo (Facebook Live)

Domingo de Ramos: Eucaristía 10:00 am

Viernes Santo: Cena del Señor, 6:00 pm

Viernes Santo: Viacrucis: 7:00 am, Pasión del Señor: 3:00 pm

Sábado Santo: Vigilia pascual, 7:00 pm

Domingo de Resurrección: Misa, 9:00 am

Parroquia la Santa Cruz (Facebook Live)

Domingo de Ramos: Eucaristía, 11:00 am

Lunes a Jueves Santo: Eucaristía 3:30 pm, Oración y reflexión 7:00 pm

Viernes Santo: Viacrucis, 11: 00 am, celebración de la palabra, 3:30

Sábado Santo: Meditación de los 7 dolores de la Virgen María, 10: 00 am

Coronilla de la divina misericordia, 3:00 pm

Vigilia Pascual, 7:00 pm

Domingo de Resurección: Eucaristía, 11:00 am

Parroquia Nuestra Señora de Lourdes (Facebook Live y en la página Cristo TV Choloma)

Domingo de Ramos: Eucaristía, 9:00 am

Lunes a Jueves Santo: Eucaristía 7:00 pm

Viernes Santo: Eucaristía y Viacrucis 3:00 pm

Sábado Santo: Eucaristía, 7:00 pm

Domingo de Resurección: Eucaristía, 9:00 am y 7:00 pm

