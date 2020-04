Terminaciones que circulan este día durante el toque de queda

Tegucigalpa, Honduras.

De acuerdo a la ordenanza establecida por el Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad, este día circulan las terminaciones 7,8,9 y 0 de la tarjeta de identidad.

Las personas de la tercera edad, embarazadas y discapacitados deben circular entre 7:00 am y 9:00 am, y los demás hondureños lo pueden hacer entre 9:00 am y 3:00 pm, según lo dictado por el Gobierno.

Este viernes los supermercados, gasolineras y farmacias brindarán servicio a los hondureños que se apeguen a la medida difundida por las autoridades.

Además lea: Al menos 3,472 hondureños han retornado al país durante emergencia del COVID-19

Los días sábado y domingo queda totalmente prohibida la circulación de vehículos, salida de personas a nivel nacional (salvo las excepciones ya establecidas de quienes deben justificar ante la autoridad su movilización, portando su respectivo carné).

Durante este tiempo, las personas con salvoconducto como los productores de la cadena agroalimenticia y personal de Sinager podrán circular justificando la razón. La prohibición de circulación de automóviles es de cuatro días a la semana.

La Policía está desarrollando operativos en varios puntos del país y las personas que violen el toque de queda serán retenidas junto con sus vehículos.

En Honduras ya suman 15 muertos y 222 contagiados por COVID-19. El Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) informó que la víctima mortal número 15 es un hombre de 62 años de Francisco Morazán, confirmó Francis Contreras, portavoz del Sinager.

Además, los nuevos contagios confirmados son una mujer de 30 años del departamento de Cortés, un hombre de 32 años de Francisco Morazán (1) y un hombre de 53 años de La Paz (1), indicó el organismo estatal.