Congreso discutirá este jueves propuestas para salvar empleos ante emergencia

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional discutirá este jueves iniciativas de ley del Ejecutivo dirigidas a la micro, pequeña y mediana empresa, con medidas como la derivación de impuestos hacia futuro, entre otras, para salvar empleo de trabajadores ante el impacto económico de la pandemia de coronavirus.

Asimismo, se espera que el Congreso apruebe un alivio de 6,000 lempiras para empleados que coticen al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y sean suspendidos durante la crisis.

"Yo les dije hace unos días que lo peor estaba por venir en esta emergencia tan difícil enfrentando esta pandemia. Sé que existe temor, pánico, pero pidámosle a Dios paciencia, pidámosle a Dios temple, pidámosle a Dios sabiduría y pidámosle que nos dé fuerza para sobrellevar esta situación", dijo el presidente Juan Orlando Hernández.

"Sé que todos estamos preocupados y decimos nos vamos a enfermar, cuidémonos, cuidemos de nuestros adultos mayores, sigamos las reglas de estar aislados y de aplicar el distanciamiento. Hay otro temor que viene con esta pandemia, porque la mejor forma de evitar el contagio o de irlo separando en el tiempo es el aislamiento y muchas actividades económicas se han ido parando para proteger la vida de los hondureños", agregó el gobernante.

Presidente Juan Orlando Hernández

"La gente también se pregunta y se preocupa si ¿Yo iré a perder mi empleo? ¿Cómo voy a quedar con mi negocio y cómo me voy a alimentar si no tengo recursos e ingresos? ¿Qué va a pasar si mi empresa cierra? Miles de familias se preocupan, como es muy natural, cuando va a pasar la quincena, el mes y cómo llevar la comida a la casa. Por eso hemos tomado la decisión, hoy se reúne el Congreso y he conversado con el presidente Mauricio Oliva, se ha convocado y estamos privilegiando el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa", remarcó.

¿De qué manera?

Hernández apuntó que lo que se busca es derivar el pago de impuestos hacia el futuro, inclusive reducir pago de impuestos a cambio de que se salve el empleo de los trabajadores.

El objetivo es que no se pierda ningún empleo y para eso se está dando incentivos a los empresarios, que no paguen algunos impuestos por ahora, pero que salven los empleos de los trabajadores.

Habrá algunos casos que no será tan fácil, porque las empresas no tienen liquidez, particularmente la micro, pequeña y mediana. En ese sentido, se ha construido un mecanismo y ahora solo a la espera de la autorización del Congreso para que quienes sean empleados del RAP reciban 6,000 lempiras por lo menos si es que la empresa ha suspendido a estos trabajadores. Al suspenderlos el trabajador se queda sin ingresos, pero la idea es tenerle por lo menos esa cantidad de 6,000 lempiras al mes para poderlos apoyar.

¿Cómo se va financiar esto?

El RAP pondría una parte, el Gobierno otra parte y el empresario otra parte, todos solidarios apoyando a este trabajador, pero también existe un enorme grupo de empleados del sector privado que no aportan al RAP o comenzaron a aportar recientemente.

¿Quiénes, por ejemplo, en gran número?

Empleados de la maquila, en caso de que hubiera suspensión de parte de la empresa, el Gobierno pondrá una cantidad, de estos 6,000 lempiras y la empresa pondrá la otra parte.

También se ha hablado de un segundo mecanismo; es decir, apoyar a la microempresa y que sostenga sus empleados. Estamos hablando de un fondo de por lo menos de 500 millones de lempiras que Banhprovi destinará justo para apoyar a la microempresa y también crear un fondo de garantía para que al salir de esta crisis o mientras pasamos lo más difícil, se vaya construyendo con la banca, cooperativas, con las organizaciones privadas de desarrollo financieras y de igual manera a las cajas rurales, un mecanismo sólido y fuerte.

Este es el primer grupo de medidas que se busca se implementen una vez que en el Congreso aprueben esta iniciativa enviada por el Ejecutivo. El Presidente manifestó que con la empresa grande se trabajará después, porque también ellos aportan enormemente a la economía, pero en este momento se hen focalizado en los empresarios, los pequeños negocios, los emprendedores, quiene son los más vulnerables.

"Estoy convencido que con estas autorizaciones del Congreso, usted, micro, pequeña y mediana empresa, usted, empleado de la microempresa va a tener ante esta incertidumbre que genera esta situación mundial, cierto nivel de calma, de tranquilidad en cuanto a los empleos se refiere o en cuanto a volver a echar a andar su empresa. De igual manera a los clientes de Crédito Solidario, también va un paquete de medidas para ustedes, no los vamos a dejar de la mano", indicó.

También le pidió a los diputado su apoyo para poder salir hoy a buscar estos recursos, tanto dentro como fuera del país, y poder sostener estos empleos, sostener esta micro, pequeña y mediana empresa y, desde luego, a nuestros trabajadores de la salud, a nuestros policías, militares, bomberos, que están haciendo un extraordinario trabajo.