Honduras: Médicos exigen protección y una estrategia efectiva

Honduras solo tiene unos 159 ventiladores SAN PEDRO SULA. Álvaro Fúnez, cirujano, abogado y catedrático universitario, lamenta que el Gobierno, por carecer de “personas capacitadas”, haya comprado ventiladores para pacientes con apnea del sueño y no para contagiados por COVID-19. “Los médicos intensivistas no les dieron el visto bueno a estos ventiladores, son para pacientes obesos que tienen apnea del sueño y no pueden respirar. No son para personas que tienen insuficiencia respiratoria del virus. En el país no hay suficientes ventiladores ni suficiente equipo humano que los pueda operar”, dijo Fúnez. Un grupo de médicos, entre graduados y en servicio social de la Universidad Católica, realizaron una investigación en los hospitales y establecieron que solo hay alrededor de 158 ventiladores (no incluye los pediátricos). “Hace tres meses vieron venir la pandemia, pero no se prepararon. Ahora están a las carreras. Compraron ventiladores que no son los adecuados, no son los indicados para las personas con insuficiencia respiratoria para este virus”, dijo el médico. Álvaro Funez, cirujano, abogado y catedrático universitario.