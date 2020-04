Italia extenderá confinamiento por coronavirus hasta 13 de abril

Roma, Italia.

El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, confirmó este miércoles que se extenderán las medidas de confinamiento hasta el 13 de abril, cuanto terminen las festividades de Semana Santa, durante su comparecencia en el Senado.



"La decisión del Gobierno será la extender hasta el 13 de abril todas las medidas para limitar las actividades y el movimiento de personas", explicó Speranza.



Hasta ahora, Italia había decretado el aislamiento y el cierre de las actividades no esenciales hasta el 3 de abril, por lo que será necesario en breve actualizar dicho decreto.



Speranza destacó que en estos momentos es necesario "no cometer errores" y caer en el "fácil optimismo", pues "existe el riesgo de comprometer los sacrificios hechos hasta ahora" y "no se deben confundir los primeros signos positivos como una señal de que ha cesado la alarma".



"Los expertos dicen que estamos en el camino correcto y que las medidas drásticas tomadas están comenzando a dar resultados. Pero sería un error imperdonable confundir este primer resultado con una derrota definitiva del Covid-19, es una batalla larga y no debemos bajar la guardia ", dijo Speranza.

Urge vacuna contra el coronavirus

El ministro de Sanidad advirtió además de que "sin una vacuna nunca se ganará al Covid" y que "por un corto período tendremos que saber cómo manejar esta fase de transición y evitar la explosión de nuevos brotes".



"En nuestra batalla para vencer a este virus será decisiva la investigación científica", agregó e instó a "tomar la inversión estratégica en salud como el tema principal del reinicio nacional".



Italia ha registrado 12,428 muertos y 105,792 infectados y el Instituto Superior de Sanidad aseguró que la curva ha llegado a su pico, a una fase plana que durará varios días así para después comenzar a bajar.

Vea: La vacuna contra el coronavirus tardará al menos un año



Speranza también señaló que "este no es el momento para las divisiones" y afirmó que "un clima político unificado es la condición para mantener al país unido en un momento muy difícil", enfatizó".



"Nunca antes las viejas disputas geopolíticas parecían anticuadas. Es hora de la solidaridad, nadie se salva solo", agregó.



A este propósito, el presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, mantendrá hoy una reunión con los líderes de la oposición sobre el tema de los decretos sobre el coronavirus que deberán ser aprobados en el Parlamento. EFE