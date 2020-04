En vigor prórroga de tres meses para pagar tributos municipales

San Pedro Sula.

La producción alimentaria para abastecer a las familias del Valle de Sula está garantizada y las autoridades trabajan en medidas para contrarrestar el impacto negativo del coronavirus en la economía de la zona norte.

El alcalde Armando Calidonio lideró ayer una reunión que se llevó a cabo a puerta cerrada en el salón consistorial del palacio municipal.

Al llamado acudieron autoridades de Salud, de las Fuerzas Armadas, empresarios, regidores y representantes de la Iglesia Católica.

El edil dio declaraciones a los medios, que siguieron el protocolo establecido de bioseguridad.

“Una buena noticia es que el sector agroalimentario garantiza que no hay ningún problema de abastecimiento, de cantidad de alimentos no solo para San Pedro Sula sino para el Valle de Sula. No tengan miedo por desabastecimientos”, dijo Calidonio. Conformaron tres comités de trabajo: de salud, de apoyo humanitario y de reactivación económica.

“A partir de hoy (ayer) tenemos una plataforma tecnológica en la cual cada una de las comisiones va a estar trabajando remotamente y vamos a tener un equipo de seguimiento y de acompañamiento al sector agroalimentario, bancario, a la empresa privada, a las iglesias, etc”, detalló el jefe edilicio.

En cuanto a las medidas de apoyo para los sampedranos por la crisis que se está viviendo a causa del coronavirus, la Corporación Municipal aprobó una prórroga de tres meses para el cobro de los tributos municipales locales, impuestos, tasas y contribuciones.

En ese sentido se harán los ajustes necesarios en el sistema tributario a fin de dar cumplimiento a la prórroga tributaria, sin ocasionar multas ni recargos a los contribuyentes.

“Aprobamos la prórroga por tres meses y si se extiende esta emergencia vamos a estar prorrogando de igual forma, es parte de la contribución de la ciudad para que la población esté tranquila, porque estamos en emergencia”.

Lourdes Estrada, jefa de la Región Sanitaria de San Pedro Sula, dijo que están habilitando una sala de atención en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, en el bulevar Peraza, a toda la población que demande consulta.

“Es una gestión del alcalde con apoyo de la Secretaría de Salud para atender a las personas. Posteriormente nos extenderemos de acuerdo a la demanda de la ciudadanía”.



“ Debemos seguir las medidas de prevención para evitar la propagación del virus”:Mario Canahuati, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM)

Mario Canahuati, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), declaró que la empresa privada tiene un enorme reto para conservar la mayor cantidad posible de empleos.

“Nos preocupa la información que sale de Estados Unidos donde habrá por lo menos 42 millones de personas despedidas.

Aquí tenemos que ser creativos, al final hay una conciencia enorme. El empresario tiene alternativas para eventualmente sobrepasar la crisis y pasar a la reactivación económica”, agregó Canahuati.

Lourdes Estrada
Jefa de la Región Sanitaria

Menotti Maradiaga, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras (Fedecámara), refirió que lo anunciado por el presidente Juan Orlando Hernández sobre favorecer a la micro, pequeña y mediana empresa para que no se pierdan empleos, es algo positivo.

“Viene a apoyar en un 99% al sector de la economía mipyme, esto lo recibimos con agrado, porque es el sector que más problemas tendrá con esta crisis, pero también tenemos que reinventarnos para sostener empleos”.

Maradiaga explicó que es necesario que pasando esta crisis sanitaria, la ciudadanía consuma los productos y servicios hondureños para ayudar a conservar puestos de trabajo.