Polémica en México por saludo de AMLO a la mamá de El Chapo

Ciudad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este lunes que dio la mano a la madre del capo Joaquín "Chapo" Guzmán durante su visita al estado de Sinaloa (noroeste), como "un acto humanitario" por tratarse de una anciana.



"Es una señora de 92 años y ya dije, la peste funesta es la corrupción no un adulto mayor, que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo", dijo el mandatario durante su habitual conferencia matinal.





López Obrador señaló que aunque pudo haber esquivado el encuentro con la mujer para evitar la crítica de "los conservadores", como suele referirse a sus opositores políticos, no lo hizo por respeto.



"Si doy la mano a delincuentes de cuello blanco, ¡cómo no se la voy a dar a una señora! ¡Cómo le voy a dejar la mano tendida!", expresó.



El mandatario visitó el domingo el estado mexicano de Sinaloa para supervisar la construcción de una carretera y ahí se encontró con María Consuelo Loera, a quien le extendió la mano, según puede verse en un video difundido por medios de comunicación mexicanos.



"Nada más te saludo, no te bajes", se escucha en el video que dice López Obrador mientras extiende la mano, a través de la ventana de una camioneta blanca, a una mujer que viaja en el sitio del copiloto.



"Ya recibí tu carta, sí, sí, ya recibí tu carta", le comenta a la mujer el presidente mexicano.



López Obrador confirmó que recibió una carta de Consuelo Loera en la que le solicita ayuda para obtener una visa humanitaria estadounidense.



"Voy a hacer el trámite. Yo creo que por razones humanitarias se le debería de permitir, desde luego con cuidados sanitarios, médicos, (...) lo haría por cualquier ser humano", señaló el mandatario.

Esta es la segunda vez que hay contacto entre Loera y el presidente, luego de que en 2019, cuando López Obrador visitó la comunidad de Badiraguato, cuna del famoso capo de 62 años condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, la anciana le envió su petición.



Joaquín "Chapo" Guzmán, protagonista de dos espectaculares fugas de cárceles mexicanas, fue condenado a cadena perpetua el 17 de julio del año pasado en Estados Unidos.