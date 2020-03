Cortés sigue sumando más casos de COVID-19; hay 78 contagiados

TEGUCIGALPA.

Honduras cuenta ya 139 personas contagiadas por COVID-19 desde el 11 de marzo que se reportaron los dos primeros casos.

Cada día los nuevos contagios aumentan, ayer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) confirmó 29 personas más.

Del total de pacientes, 27 están en Cortés y el resto en Francisco Morazán; las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo no dieron a conocer los sexos de los pacientes positivos. Sin embargo, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, indicó que todos los pacientes se encuentra estables, por lo que están aislados en sus viviendas.

Entre los contagiados figura un bebé de seis meses.

Datos 1- Los dos primeros casos en Honduras fueron confirmados el 11 de marzo; después de 20 días se registran 139 personas contagiadas y tres fallecidos por COVID-19.



2- Las autoridades de Salud definieron áreas para la atención de pacientes por coronavirus en 32 hospitales y centros asistenciales en todo el país.

Las cifras de pacientes positivos por coronavirus no son esperanzadoras en el país, pues de acuerdo con los expertos y basados en las encuestas levantadas a través de la plataforma encuestashonduras.com, unas 35,000 personas podrían estar contagiadas y hospitalizadas por la enfermedad, de ellas siete mil necesitarán cuidados intensivos.

Ante esa alarmante cifra piden a los hondureños que eviten salir de sus casas para no contagiarse, utilizar mascarillas y lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente.

Ayer, el Laboratorio Nacional de Virología procesó 98 muestras, de las cuales 29 salieron positivas; las muestras provienen de todo el país. Para agilizar los resultados de las pruebas, la Secretaría de Salud habilitará un laboratorio en San Pedro Sula, allí se procesarán las muestras de la zona norte.

Esta semana se habilitará el laboratorio con el que se pretende captar mayor número de muestras y acelerar el proceso, anunció Flores.

Muertes

Las autoridades del Sinager confirmaron que el número de fallecidos por causa del coronavirus en el país es de tres, las víctimas son hombres que vivían en Villanueva, Cortés.

La ministra de Salud indicó de manera oficial que hay tres personas que murieron por COVID-19 y se les hizo pruebas a cuatro personas más que murieron por sospechas de coronavirus, los sospechosos son de San Pedro Sula y uno de Cucuyagua, Copán; se está a la espera de los resultados para confirmar o descartar si murieron por coronavirus.

Las víctimas son un hombre que estuvo hospitalizado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), una mujer de 49 años que murió en el Hospital Mario Rivas, un hombre que falleció en el barrio Barandillas, de San Pedro Sula, y una persona de Cucuyagua, Copán.

“Al momento de fallecer -el hombre de Barandillas- se le hizo el hisopado para traer la muestra a Tegucigalpa y también la muestra de todos los posibles contactos de esta persona para confirmar o descartar que su muerte fuera por COVID-19”, dijo Flores. Hoy se dará la información, estableció la funcionaria. Piedad Huerta, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dijo que en las manos de los hondureños está que no haya más muertes por COVID-19 al obedecer las medidas de no salir de casa. “Las muertes son muy sensibles, como organización nos preocupan muchísimo, no quisiéramos que nadie falleciera por este padecimiento”

Alimento

El presidente Juan Orlando Hernández dio a conocer en cadena nacional que para abastecer de alimento más rápido a las familias más necesitadas en el país, la operación Honduras Solidaria se realizará en conjunto con los gobiernos locales.

Hernández manifestó que las ciudades del Distrito Central, La Ceiba, Choluteca, San Pedro Sula, Villanueva y Choloma serán atendidas por el Gobierno, a través de las Fuerzas Armadas, se beneficiará a 355,395 familias en esas ciudades.

En el resto de los municipios serán las alcaldías las que se encargarán de abastecer a las familias más pobres.

Los alcaldes, a través de una transferencia hecha por el Gobierno, comprarán alimentos que entregarán a 710,740 familias.“Eso representa unos 355 millones de lempiras que se estarán enviando a las municipalidades directamente”, dijo el Presidente.