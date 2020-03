Alcaldías se suman a Operación Honduras Solidaria contra el coronavirus

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció en la noche del domingo nuevas disposiciones para enfrentar la emergencia por coronavirus que hasta el mediodía dejaba tres personas fallecidas y 110 contagiados confirmados.

El mandatario señaló que "trabajando intensamente con diversos sectores de la sociedad en la operación Honduras Solidaria, hemos tomado el consenso que es necesario potenciar el proceso y le he pedido a los gobiernos locales, alcaldes y alcaldesas ser parte para llegar más rápido a más gente".

Agregó que las ciudades que se declararon primero en cuarentena por el coronavirus como el Distrito Central, Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula, Villanueva y Choloma serán atendidas de manera centralizada. Son 355, 955 familias a atender en esa modalidad", dijo.

Explicó que "el resto de los municipios estarán recibiendo una transferencia a sus alcaldías para comprar alimentos e insumos, para que las familias puedan ayudar a bajar el contagio. Son 712,744 familias beneficiadas en esta segunda modalidad. Eso representa 355 millones de lempiras de apoyo a las municipalidades", aseguró.

Dijo que las nuevas medidas "se suman a la alimentación que se venía dando en las escuelas y ahora se suman los gobiernos locales".

El mandatario pidió a los hondureños colaborar con las nuevas medidas dictadas bajo el toque de queda por la Secretaría de Seguridad para evitar las sanciones establecidas.

Nuevas restricciones

Más temprano, las fuerzas de seguridad, anunbciaron las nuevas disposiciones para poder circular en medio del toque de queda a causa de la emergencia por la enfermedad.

Las nuevas disposiciones estarán vigentes a partir del día lunes 30 de marzo hasta el 12 de abril, en una prolongación del toque de queda establecido 15 días atrás.

De acuerdo con el comunicado, los hondureños se podrán abastecer de alimentos, medicinas, combustibles y realizar sus trámites el lunes, miércoles y viernes conforme a la terminación de los dígitos de su tarjeta de identidad, pasaporte o carné de residentes.

Las cédulas, pasaportes y carnets de residencia terminados en 1, 2 y 3 podrán ir a supermercados, gasolineras, farmacias y bancos los lunes de 9:00 am a 3:00 pm. Los terminados en 4, 5 y 6 lo harán los miércoles y los finalizados en 7, 8, 9 y 0 los viernes en el mismo horario. Adultos mayores, embarazadas en horario de 7:00 am a 9:00 am.

Los días martes, jueves, sábado y domingo, queda prohibida la circulación de vehículos, salida de personas a nivel nacional. Los agentes de la Policía y elementos militares detendrán durante 24 horas a los ciudadados que incumplan las medidas establecidas.

Quedan exentos del toque de queda el transporte de pesado, cadena de agroalimentos, medios de comunicación y personas con salvoconducto que presenten su documentación y justifiquen asuntos de trabajo.

https://www.laprensa.hn/especiales/coronavirus/1368084-410/gobierno-honduras-toque-queda-coronavirus-horarios-