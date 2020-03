Honduras dará 14,4 millones dólares a Alcaldías para entregar comida

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este domingo que el Gobierno repartirá 355 millones de lempiras (14,4 millones de dólares) a las Alcaldías del país para que distribuyan alimentos a las familias pobres y afectadas a causa de la crisis por el coronavirus.

En cadena nacional, el gobernante indicó que ha pedido a los alcaldes del país que formen parte de la campaña "Honduras Solidaria", impulsada por el Ejecutivo para llevar alimentos a las familias más necesitadas durante la emergencia por el COVID-19.

Explicó que las familias del Distrito Central, que conforman las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela; Choluteca, La Ceiba y San Pedro Sula, seguirán siendo atendidas de manera centralizada bajo la metodología de "casa por casa".

Hernández indicó que el Gobierno transferirá 355 millones de lempiras (14,4 millones de dólares) a las Alcaldías para que apoyen a 712.744 familias pobres y sin acceso a alimentos durante la emergencia por el coronavirus.

"Estamos robusteciendo la operación Honduras Solidaria y los alcaldes tienen el compromiso de operar el Comité de Emergencia Municipal para que junto a la sociedad civil puedan hacer esta operación, privilegiando al productor local", enfatizó.

Militares hondureños comenzaron la semana pasada a entregar 800.000 raciones de alimentos como parte de la operación "Honduras Solidaria", que busca atender a unos 3,2 millones de personas.

Los alimentos se entregan desde el miércoles "casa por casa" para evitar que la gente salga y así evitar la propagación del coronavirus, que en el país centroamericano afecta a 110 personas y ha causado tres muertes, según cifras oficiales. EFE

Nuevas restricciones

Más temprano, las fuerzas de seguridad, anunbciaron las nuevas disposiciones para poder circular en medio del toque de queda a causa de la emergencia por la enfermedad.

Las nuevas disposiciones estarán vigentes a partir del día lunes 30 de marzo hasta el 12 de abril, en una prolongación del toque de queda establecido 15 días atrás.

De acuerdo con el comunicado, los hondureños se podrán abastecer de alimentos, medicinas, combustibles y realizar sus trámites el lunes, miércoles y viernes conforme a la terminación de los dígitos de su tarjeta de identidad, pasaporte o carné de residentes.

Las cédulas, pasaportes y carnets de residencia terminados en 1, 2 y 3 podrán ir a supermercados, gasolineras, farmacias y bancos los lunes de 9:00 am a 3:00 pm. Los terminados en 4, 5 y 6 lo harán los miércoles y los finalizados en 7, 8, 9 y 0 los viernes en el mismo horario. Adultos mayores, embarazadas en horario de 7:00 am a 9:00 am.

Los días martes, jueves, sábado y domingo, queda prohibida la circulación de vehículos, salida de personas a nivel nacional. Los agentes de la Policía y elementos militares detendrán durante 24 horas a los ciudadados que incumplan las medidas establecidas.

Quedan exentos del toque de queda el transporte de pesado, cadena de agroalimentos, medios de comunicación y personas con salvoconducto que presenten su documentación y justifiquen asuntos de trabajo.