Gobierno oficializa solo un muerto por coronavirus este sábado

San Pedro Sula, Cortés.

Luego de trascender hoy la noticia de la muerte de dos personas por coronavirus en el hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, el Gobierno publicó un comunicado este mediodía oficializando solo un fallecido por el coronavirus y a la espera de los resultados de la causa real de un segundo deceso.

"La persona fallecida hoy es un hombre de 49 años, procedente del municipio Villanueva, departamento de Cortés. El deceso se registró a las 09:02 am de hoy 28 de marzo en el Hospital Leonardo Martínez", cita textualmente el comunicado.

"Informamos, además, que se mantiene en vigilancia epidemiológica a las personas que estuvieron en contacto con el fallecido. Ante la información difundida acerca de un segundo fallecimiento, notificamos que aún estan pendientes los resultados del laboratorio para confirmar si esta persona tenía COVID-19, información que se estará publicando

oportunamente", agrega.

Más temprano, el doctor Wálter Perdomo, alcalde de Villanueva, Cortés, manifestó que había recibido información de dos muertes por coronavirus, exactamente de dos hombres residentes en su municipio.

Wálter Perdomo, alcalde de Villanueva

"El personal de Salud me confirmó estos dos nuevos casos, uno de ellos es pastor evangélico, quien vivía en la residencial San Ramón, mientras que el comerciante radicaba en la colonia Independencia", dijo el alcalde a LA PRENSA.

El edil agregó que el pastor presentaba un cuadro de apendicitis y un problema respiratorio, mientras que el comerciante sufría de hipertensión. Con estas dos nuevas muertes (pacientes 90 y 91) por coronavirus, ya son tres en total a nivel nacional.

"Este es otro día que estamos tristes, desde hace dos meses venimos diciéndole a la población que esto no es un juego. Estas muertes son una alerta para quedarnos en casa, esto no es una película de Hollywood, aquí no los va a salvar 'Superman' ni la 'Mujer Maravilla', esto es una realidad", expresó Carlos Umaña, doctor del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) en San Pedro Sula.

Honduras está con toque de queda absoluto desde el pasado 19 de marzo, y desde entonces se ha ordenado el cese de labores en todo tipo de comercio y en las diferentes empresas del país para evitar la propagación del coronavirus.

Las autoridades de la Secretaría de Salud han puntualizado que los cercos epidemiológicos se mantienen en las zonas de casos confirmados, con el propósito de frenar el contagio en la población.

Primer muerto por coronavirus en Honduras

El pasado 26 de marzo se reportó la primera muerte por coronavirus en Honduras, se trató de un hombre de 60 años, procedente de Villanueva, con hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, dijo Francis Contreras, portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), al anunciar el fallecimiento.

Medidas a tomar: - Lavado permanente de manos con agua y jabón - Uso de gel con base de alcohol - No saludar de beso y mano - No comprar bebidas ni alimentos, ni artículos de uso personal - Ante la presencia de síntomas respiratorios, colocarse mascarilla, auto aislarse en casa y llamar al 911 pidiendo información - Salir de su hogar solo si se presenta una situación de emergencia - Mantenerse informado a través de los canales oficiales

Esta persona fue referida el 19 de marzo por una clínica privada al Hospital Leonardo Martínez con dificultad respiratoria, por lo cual se aplicó el protocolo de atención correspondiente y por su condición, se procedió de inmediato a realizarle la prueba de Covid-19, misma que fue confirmada por el Laboratorio Nacional de Virología (LNV) como caso positivo.

"Durante el proceso de atención y a pesar de los esfuerzos realizados por el personal del hospital, el paciente desarrolló Neumonía Bilateral Grave con múltiples infiltrados pulmonares, causando un fallo respiratorio y posteriormente un paro Cardiaco", añadió Contreras.

El alcalde de Villanueva, Walter Perdomo, dio detalles sobre el occiso y mencionó que la persona habitaba en la colonia Vista Hermosa de ese municipio y se dedicaba a realizar trabajos de soldadura y otros oficios similares.