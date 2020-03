"Para salir de crisis por coronavirus se necesitarán sacrificios": Presidente del BCH

Tegucigalpa, Honduras.

Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras, (BCH), afirmó que la prioridad del Estado de Honduras es la salud y la alimentación de todos durante la crisis por el impacto del coronavirus.

Cerrato, quien participó vía teléfono en el programa Frente a Frente de Canal 5, afirmó que ante esta crisis de la pandemia mundial del COVID-19 se está priorizando salud, empleo y apoyo a la micro y pequeña empresa.

Señaló que para salir de la crisis se necesitarán sacrificios tanto del sector público como del privado, y por lo tanto, las ideas ahora en la mesa “son bienvenidas”.

“Estamos otorgando salud, luego alimentos de las personas y ahora estamos evaluando el tema de cómo reactivar a las pequeñas y medianas empresas”, explicó el titular del BCH.

Subrayó además que el Gobierno está trabajando de forma dinámica para enfrentar la situación. “Con el Gobierno de Honduras no hay día en que no estemos poniéndonos creativos con el Gabinete Económico”, destacó el titular del BCH.

Subsidiar a los trabajadores

Sobre una propuesta de subsidiar a los trabajadores que vayan a ser suspendidos, Cerrato dijo que “entiendo que hay una propuesta de que el Estado pague salarios mínimos a todos los empleados por tres meses, sin embargo, son unos 253,000 empleados que cotizan en el Seguro Social, esto son casi 8,000 millones de lempiras que serían más que los impuestos que el Estado recibiría en abril, lo que no dicen es de dónde va a llegar ese dinero”.

“Claro que hemos pensado en subsidiar a los trabajadores, pero no he escuchado allí (en el foro) que digan de dónde puede salir ese dinero”, reiteró Cerrato. Asimismo, exteriorizó que nadie en el Gobierno ha dicho que no se van a tomar medidas para apoyar a las empresas, pero argumentó que antes se debe identificar de dónde saldrá el dinero.

Foto de archivo la gente haciendo cola en el concurrido mercado de El Mayoreo en Tegucigalpa. Foto AFP

Por lo tanto, advirtió que “hay que tomar decisiones rápidas, pero con orden, siempre hay que identificar de dónde viene el dinero”. Cerrato también aseveró que “si el sector privado cree que todo lo hará el Gobierno, está equivocado”.

“El que solo está pensando en contar cuánto va a ganar este año, está equivocado, aquí es cómo minimizamos las pérdidas de los dos sectores, si no, no se va a poder salir, porque la demanda de dinero es impresionante”, señaló Cerrato..

Indicó que el Banco Mundial actuó muy rápido con un préstamo de emergencia por un monto de 113 millones de dólares. Cerrato concluyó diciendo que esta crisis hay que verla también como una segunda etapa para apoyar a los empresarios.