¡Exclusiva! Choco Lozano y su vida en cuarentena: "Ya llevo 15 días de encierro"

Cádiz, España.

La animosidad de Anthony Lozano al recibir la llamada de Diario LA PRENSA, no denotaba que en la hermosa ciudad de Cádiz, España, el reloj marcaba la 1:00 am.

Al fondo se escuchaban las risas de su esposa e hija y es que durante la crisis que vive el mundo por el coronavirus, el delantero hondureño aprovecha el tiempo para poder disfrutar de su familia; sin embargo, espera que esta pesadilla acabe cuando vuelva a salir el sol.

“Este es un momento muy duro, es extremadamente complicado para muchos países, ahora mismo España es una de las naciones más afectadas, lo estamos viviendo de primera mano y es muy difícil, nos afecta a todos. En mi caso se paró el futbol y todo lo demás, esta pandemia nos tiene limitados, no hay manera de salir de casa, nos ha venido a quitar la libertad, a veces uno no valora y hoy nos damos cuenta de lo mucho que significa vivir en paz y tranquilidad”, acotó el delantero del Cádiz.

Para Lozano, la situación actual que vive el mundo representa algo inesperado, los días pasan y aún no puede dar crédito a lo que ven sus ojos y cómo un virus que se originó en China se ha venido expandiendo por todo el mundo, cambiando de manera absoluta lo que era el mundo que todos conocemos.

“Le aseguro que nadie se imaginó una situación de este tipo, cuando escuché que este virus apareció en China pensé que sería una de esas enfermedades contagiosas que afectan una nación y que no se expande a otros países, no creo que alguien se imaginara algo tan grande y que se saliera de control como ha sucedido, ahora está en todos los países y la gente está atemorizada”, reflexiona el jugador.

¿Ha tenido la oportunidad de seguir de cerca el desarrollo de esta pandemia en Italia?

Hay personas que no le dan la importancia que merece, veo que entre la gente hay múltiples opiniones, pero la realidad es que el índice de muertes va aumentando, hay muchos adultos mayores falleciendo y también jóvenes, tenemos que ser conscientes que esto no es un juego, tomar las precauciones del caso y escuchar a las autoridades.

El numero de casos confirmados de coronavirus en Honduras va en aumento, su llegada y propagación en el territorio nacional es motivo de preocupación para el delantero nacional, por lo que aprovechó la oportunidad para buscar crear conciencia en la población hondureña, sobre los alcances de esta pandemia.

“Me preocupa mucho la situación de mi país Honduras, espero que este virus no se expanda por todo el territorio nacional, me dolería mucho ver que lo que sucedió en China o Italia se pueda repetir allá. Tenemos un problema muy grande entre manos y al ver que países considerados potencias mundiales tienen grandes dificultades hace que me preocupe aún más por Honduras, espero que la gente obedezca a las autoridades", indicó Lozano.

¿Qué ha visto en España que podría implementarse en Honduras para evitar muertes por este virus?

Lo más importante es la obediencia, este virus se va a controlar dependiendo del comportamiento de la gente, el Gobierno puede hacer muchas cosas para evitar el contagio masivo, pero lo más trascendental es que la población permanezca en sus casas, una persona que lo tenga y se quede en su hogar le podrá salvar la vida a otro individuo, debemos evitar el contagio. La madurez, la cultura y el nivel de inteligencia de cada individuo es primordial para parar esto.



¿Cómo maneja su estado emocional ahora que está en cuarentena?

Lo estoy llevando muy bien, porque no estoy acostumbrado a estar tanto tiempo en casa con la familia y se dio esta oportunidad, pero tampoco esperaba estar aquí encerrado.

El saber que por obligación debo permanecer aquí lo hace algo diferente, te causa cierto estrés, pero ves lo que pasa allá afuera, miras el índice de muerte y te das cuenta de que esto no es un juego; entonces hemos visto películas con mi esposa e hija, he jugado tanto en el PlayStation que ya se va a quemar.

¿Cómo se mantiene en forma por si mañana le tocara volver al trabajo?

Pese a esta situación, uno no se puede descuidar ni un minuto, seguimos trabajando con lo que tenemos en casa, ya llevó 15 días de encierro y a diario entreno con una bicicleta estacionaria, cuerdas y pesas que le compré a mi esposa, eso es lo que me está sirviendo para mantenerme en forma, el resto de los trabajos físicos los realizo en el jardín, así que estoy listo para cuando me digan que hay que volver a competir.

¿Qué mensaje de fe le daría a la comunidad hondureña que atraviesa esta crisis?

Es el momento indicado ahora que las familias están en casa, para que se dé ese acercamiento con Dios, en esta vida todo pasa por algo, el tiene un propósito claro y marcado para cada persona, hablemos con Él, leamos la Biblia, hace falta que tengamos ese tiempo de comunión y en eso podemos utilizar el tiempo libre.

Hay que poner la confianza en su promesa y cuando pase todo esto veremos florecer a Honduras, la gente retomará sus vidas, los empresarios continuarán con sus negocios y todos volverán a sus trabajos, este es el momento oportuno para que se dé esa relación.