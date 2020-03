María Celeste Arrarás aislada por sospechas de coronavirus

Estados Unidos.

La presentadora de Telemundo María Celeste Arrarás confirmó que estará haciendo cuarentena después que una allegada diera positvo por coronavirus.

En aras de la salud de sus compañeros en Telemundo, la famosa pelirroja estará presentado su show “Al Rojo Vivo” desde su casa.

“Estoy [en cuarentena] como medida de precaución, quedándome en casa porque una amiga mía que adoro le salió positivo de Covid-19 y estuve con ella hace poco; me quedé en la casa por precaución, pero desde aquí estoy trabajando con la misma intensidad o más”, dijo Arrarás a People en Español.

Arrarás, de 59 años, aclaró que el hecho de estar encerrada en casa no significa que dejará de estar llevando información del coronavirus a su audiencia.

“Tengo 24 horas de trabajo, estoy pegada a todo lo que es noticioso y hablando por teléfono con todos los expertos, estoy consumida por este tema”.

“Es duro para todos”

La presentadora de Telemundo expresó que lamenta mucho la incertidumbre que la pandemia ha causado en la población.

“Es muy fácil para mí decir que me voy en cuarentena en mi casa con mis hijos y tengo los recursos para estar en una crisis como esta. Pero es muy difícil decirle esto a mucha gente que me escribe y que me dicen que quisieran estar en su casa y sentirse seguro, pero no pueden porque tienen que llevar comida a sus hijos. Eso me quita el sueño”.

La también productora aprovechó para manifestar su preocupación por la ligereza con la que muchos se están tomando la pandemia del coronavirus.

“El que no esté en cuarentena voluntaria se va a llevar la sorpresa de su vida. Aquellos que piensan que es un catarro, que lo pienses mejor. Mi amiga está pasándolo muy duro y muchas personas que conozco la están pasando durísimo”, sentenció Arrarás.

Contenta de tener a Myrka en su equipo de ARV

Hace unos días Myrka Dellanos, su antigua compañera en "Primer Impacto" de Univision, confirmó que estaría colaborando en el show de Arrarás, sin embargo, la reunión de las periodistas será de pantalla a pantalla en vista de las nuevas medidas que la estrella del show ha tomado.

“Estoy contenta [que Myrka] estará durante la cobertura especial del coronavirus. Me ha tocado estar en casa [pero] me siento muy contenta de que ella esté con nosotros porque siempre hemos querido trabajar juntas”, dijo María Celeste a People.

Respecto a su estado de salud, la famosa presentadora dijo que hasta el momento no ha presentado síntomas. "Por suerte, yo me encuentro saludable." explicó Arrarás en sus redes sociales.

Con María Celeste Arrarás, ya son varios los famosos de la cadena hispana Telemundo en aislarse por sospechas de COVID-19.

Se trata de las conductoras Adamari López y Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, parte del elenco de su matutino “Un nuevo día”, además del periodista Rodner Figueroa de “Al rojo vivo”.