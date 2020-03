San Pedro Sula reporta el 93% de los casos de dengue grave del país

San Pedro Sula.

El 93% de los casos de dengue grave que se reportan en el país corresponden a San Pedro Sula, informó el viceministro de Salud, Roberto Cosenza.

Señaló que en lo que va del año se han diagnosticado 9,510 casos de dengue, de los cuales 883 son graves, y nueve personas han fallecido a causa de esta enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti.

“Por eso es importante que aunque estamos en esta emergencia de país por el nuevo coronavirus, nos tomemos un tiempo para eliminar los criaderos de zancudos que podamos tener en nuestras casas y buscando la manera de tapar los recipientes en los que se almacena el agua”, aconsejó el funcionario.

Detalló que el Distrito Central está reportando la mayor cantidad de enfermos de dengue sin signos de alarma, y San Pedro Sula es la ciudad que más casos de dengue grave tiene.

9 personas han muerto en el país este año a causa del dengue grave. Según cifras de la Secretaría de Salud, la mayoría son niños.

“El 93% de los casos de dengue grave en el país los está reportando San Pedro Sula; y de los casos de dengue no grave que son reportados, el 50% corresponden al Distrito Central”, agregó el viceministro de Salud.

“Las personas están llegando tardíamente a los centros de salud y a los hospitales”, aseguró Cosenza.

Limpieza de hogares. Alma Barahona, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Región de Salud de San Pedro Sula, informó que hasta la semana epidemiológica número 10 se reportan 1,273 casos de dengue tanto graves como sin signos de alarma.

Barahona hizo un llamado para que la población sampedrana que está en casa a raíz del toque de queda absoluto limpie sus hogares y elimine todo objeto que pueda acumular agua a fin de evitar que se den criaderos de zancudos que trasmiten la enfermedad.

En el caso de los 11 municipios que conforman la Región de Salud del departamento de Cortés -San Pedro Sula no se incluye-, los casos de dengue han bajado, según lo manifestado por Diógenes Chávez, subdirector de esa instancia sanitaria.

“El problema de dengue todavía lo tenemos, hay nueve muertes a nivel nacional, y el 70% de estas muertes son personas menores de 15 años. Podemos decir que a nivel de la Región Departamental de Cortés hemos tenido un descenso significativo de casos; pero esto no hace que dejemos de estar en epidemia”, dijo.

Informó que de enero a la fecha se reportan mil casos de dengue tanto graves como no graves. Dijo que en comparación con la misma fecha del año pasado se tenían 2,004 afectados con esta enfermedad viral.

“Tenemos un descenso casi del 50%, pero qué sucede con esto, que lejos de confiarnos debemos de seguir con las normas de prevención”, aconsejó.

Chávez señaló que de los mil casos que se reportan, 538 corresponden al municipio de Choloma.

“Esto significa que tiene más del 50% de los casos del departamento de Cortés. Hay varios sectores del municipio de Choloma que no tienen agua de manera permanente y la gente guarda el líquido, pero no toma los cuidados para almacenarla: deben tapar los barriles porque si no el zancudo pone huevos y se reproduce”, expresó Chávez.