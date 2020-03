El miedo de Yadhira Carrillo ante el coronavirus, no poder visitar a Juan Collado en prisión

México.

La actriz mexicana Yadhira Carillo teme que la pandemia del coronavirus la separe de su marido, Juan Collado, quien está en prisión por presunto lavado de dinero.

Desde que el ex abogado de Enrique Peña Nieto fue aprendido a mediados del 2019, la intérprete no se ha separado de su marido visitándolo cada semana en la Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Pese a que la pandemia del coronavirus ya afecta a México, Carrillo ha seguido visitando a su marido rigurosamente, siempre tomado las medidas de precaución necesarias para evitar cualquier contagio.

Sin embargo, la actriz está consciente que nuevas reglas sanitarias pueden establecerse para evitar la propagación del COVID-19.

“No sé si habrá algún momento en el que nos impidan la entrada, seguramente será así y bueno, por supuesto, lo acataremos…”, reveló para el programa mexicano Ventaneando.

“Te da temor, no solo por ti, por los demás, por el contagio, por estar, por pasar entre las personas y todo. Pero bueno, paso así…”, declaró.

Juan Collado entre los más vulnerables al COVID-19

Yadhira aprovechó para despejar las dudas en torno a la salud de Juan Collado, ya que ella ha revelado que sufre de problemas pulmonares, lo que lo coloca en la categoría de los más vulnerables ante la enfermedad.

“Está bien, está bien. Pero bueno, sabemos que es una persona que tiene problemas, ha tenido algún problema alguna vez. No está del todo perfecto de sus pulmones, entonces claro que estoy preocupada de que sus defensas bajen y puedan tener algún problema, pero él está siempre guardadito…”, dijo.

Carrillo recalcó que, aunque sigue visitando a su marido ella no descuida las medidas para proteger su salud.

“Tomo los alimentos dentro de mi habitación y no salgo de la habitación para otras cosas, a menos que sea muy necesario. Vengo aquí (la cárcel) y todo el tiempo me estoy limpiando, traigo mi mascarilla, no saludo de mano, no saludo de beso, no tengo contacto con otras personas”, agregó.

El 19 de marzo se confirmó los primeros casos de famoso en dar positvo por COVID-19, la presentadora de Televisa Odalys Ramírez y su marido Patricio Borghetti, de TV Azteca.

Hasta el momento México reporta a dos personas fallecidas por Coronavirus y 448 casos sospechosos. Las cifras de muertes a nivel mundial sobrepasan los 10,000, según La Organización Mundial de la Salud (OMS).