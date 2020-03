El resumen de las noticias de Honduras y el mundo del jueves 19 de marzo

San Pedro Sula, Honduras

Este es el resumen de las principales noticias de Honduras y el mundo del jueves 19 de marzo de 2020.

Desde las 5:00 de la tarde de este jueves retornó el toque de queda absoluto para Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca, por lo que las autoridades pidieron a los ciudadanos colaborar para el regreso a sus casas. La estricta medida es para la evitar la propagación del coronavirus COVID-19 en el país, en el que ya se han confirmado 24 casos positivos.

Los habitantes de las principales ciudades salieron de sus casas para abastecerse de medicinas, alimentos y combustibles; luego que el Gobierno levantara el toque de queda por el coronavirus. En San Pedro Sula, donde la medida se mantuvo durante el día de hoy. La jornada se vivió en calma y los negocios reforzaron las medidas de control para el ingreso de personas, según las recomendaciones.

El ministro de Gobernación, Leonel Ayala, dijo que preparan escenarios en el Valle de Sula, norte de Honduras, para enfrentar la emergencia de COVID-19. Dijo que el gobernante nombró a una comisión para que adelantara acciones preventivas en el Valle de Sula con el afán que la pandemia no se propague tras registrarse ya dos casos positivos. Lamentó que mucha gente no acata las instrucciones con la precisión que se requiere en este tipo de emergencias y anunció que se endurecerán las medidas en SPS porque la gente no acató a cabalidad el toque de queda.

Representantes de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras hicieron un llamado al pueblo hondureño de mantenerse en sus viviendas de siete a 14 días para evitar la propagación del virus COVID-19 en el territorio. Los hondureños vuelven a sus hogares tras el levantamiento del toque de queda para abastecerse de alimentos, medicinas y combustible.

Las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula informaron que el hombre de origen asiático y contagiado de coronavirus, está estable, aunque delicado de salud; desmintiendo rumores que señalaban que el extranjero había fallecido a causa de la enfermedad.

Hoy se registró la cuarta víctima de origen hondureño a causa del coronavirus en España confirmaron asociaciones de compatriotas en ese país. Se trata de María Luisa Dubón, de 85, originaria de El Progreso, Yoro, quien fue ingresada el pasado lunes 17 de marzo al hospital La Paz de Madrid, luego de ser diagnosticada con Covid-19.

Internacional

En el mundo, la pandemia ya superó las nueve mil muertes. El jueves el número total de muertes llegaba a 9,020, la mayoría de ellas en Europa (4.134) y en Asia (3.416), donde brotó la epidemia. Europa, que registró más de 700 muertos en las últimas 24 horas y ya tiene más de 90,000 personas infectadas, es el continente donde la pandemia progresa más rápidamente. Los fallecimientos en Italia por el coronavirus ascendieron hoy a 3,405, con lo que este país se convierte en el primero del mundo en número de víctimas mortales, por delante de China (3,245).

Millones de personas podrían morir por el nuevo coronavirus, especialmente en países pobres, si se permite su propagación sin control, advirtió el jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al pedir una respuesta global coordinada para contener la enfermedad que ya deja 9.000 muertos y 217.500 contagiados.

Deportes

El seis veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, ya tiene nuevo 'hogar' en la NFL. Después de anunciar su adiós de los New England Patriots, el 'quarterback' estadounidense de 43 años llegó a un acuerdo para llegar a los Tampa Bay Buccaneers a cambio de 30 millones de dólares. Tom Brady dejó a New England Patriots tras 20 años y 6 títulos. El anuncio de su partida de los New England Patriots lo hizo el martes, poniendo fin a una carrera de dos décadas con el equipo que lo vio convertirse en el mariscal de campo más exitoso de la historia de la NFL.

La batalla en el ring que tienen prácticamente arreglada para el 30 de mayo el boxeador hondureño Teófimo López y el ucraniano Vasyl Lomachenko sería suspendida. El prestigioso Madison Square Garden de Nueva York fue el escenario elegido por la promotora Top Rank para ser sede de la pelea. Sin embargo, el brote de coronavirus en la ciudad estadounidense es el obstáculo. De momento, Top Rank canceló los combates entre Shakur Stevenson contra Miguel Madariaga y Michael Conlan frente a Belmar Preciado. Primeramente se iban a realizar sin público, luego fue descartado el espectáculo en su totalidad.

El presidente de la Fiorentina, Rocco Commisso reveló este miércoles que 10 miembros de la entidad han dado positivo por el nuevo coronavirus, de los que tres de ellos se encuentran hospitalizados. El club ha iniciado una recogida de fondos para ayudar a los hospitales que suma ya 420.000 euros y el objetivo es llegar a los 500.000. Otro club italiano de la Serie A, el Brescia, confirmó que tres de sus empleados dieron positivo por COVID-19. Estas noticias se hacen públicas horas después de que la Federación Italiana de Fútbol asegurase que confía en que la Serie A pueda reanudarse el 2 de mayo y finalizar como muy tarde en julio.

La MLS, el torneo donde juegan nueve futbolistas hondureños anunció que extenderá el parón de la liga durante ocho semanas más debido al coronavirus que se ha extendido por el mundo golpeando de forma directa y con fuerza a Estados Unidos. En un comunicado, la MLS aseguró que estudia todo tipo de posibilidades para terminar la temporada donde solo se disputaron dos partidos, pues la alerta mundial del covid-19 hizo que el fútbol en el mundo se detuviera. La prioridad por ahora en Estados Unidos es salvar la vida de las personas que han sido infectadas por el coronavirus, y se han detenido además de la MLS, todas las competencias deportivas como la MLB, NBA, eventos de tenis, eventos de automovilismo, boxeo y todo.