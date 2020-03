Fallece cuarta hondureña en España por Coronavirus

Madrid, España

España registra en las últimas horas la muerte de otra compatriota a causa del coronavirus. Se trata de la cuarta víctima de origen hondureña.

Se trata de María Luisa Dubón (85) originaria de El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras.

Según informó la comunidad de hondureños en ese país, Dubón fue ingresada el pasado lunes 17 de marzo al hospital La Paz de Madrid, luego de ser diagnosticada con Covid-19.

Tras vivir 46 años en España, familiares confirmaron su muerte desde ese país que sufre el mayor impacto de la pandemia después de China e Italia.

En un mensaje a los hondureños, la familia de doña María Luisa aconsejaron tomar en serio las advertencias en contra del Covid-19.

"En aras de concientizar a la comunidad hondureña porque aunque no lo crean aún hay personas que se están tomando a broma lo del coronavirus", fue el mensaje.

El presidente de la Asociación de Hondureños Solidarios en Barcelona, Julio César Tróchez, hizo un llamado a los consulados y embajadores hondureños.

“Es lamentable, estamos solos, no tenemos consulados, consueles, los embajadores no hacen ni un pronunciamiento para con estas familias. Me siento decepcionado de eso porque no tener ni el mínimo tacto con los familiares dolientes”.