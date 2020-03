El Salvador sin casos de coronavirus tras dar negativo pruebas

San Salvador, El Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó este martes de que las pruebas realizadas a cuatro personas con sospechas de coronavirus dieron negativas, por lo que este país centroamericano continúa sin registrar casos confirmados de esta enfermedad.

"Acabo de recibir las pruebas de los 4 pacientes sospechosos de #COVID19 y 23 pruebas de los pacientes que estuvieron en riesgo de contagio y todas con resultados negativo", señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.



Bukele señaló que "esto no quiere decir que no hayan casos, de hecho es muy probable que si los hayan, pero aún no hemos detectado ninguno".



"He ordenado duplicar las pruebas diarias. Encontrar los casos temprano es importante. Mientras tanto, si no es necesario: no salga de casa", agregó.

Acabo de recibir las pruebas de los 4 pacientes sospechosos de #COVID19 y 23 pruebas de pacientes que estuvieron en riesgo de contagio.



TODAS CON RESULTADO NEGATIVO. — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 18, 2020

Cierre de aeropuerto

A pesar de no tener ningún caso confirmado de COVID-19, El Salvador extrema las medidas de prevención, entre estas limitar la concentración de personas, por lo que el Ejecutivo anunció el cierre de todas las operaciones aéreas comerciales.



El Salvador, junto a Nicaragua y Belice, son los únicos países de Centroamérica que a la fecha no registran oficialmente casos confirmados de coronavirus.



Bukele anunció este día el cierre de las operaciones comerciales en el Aeropuerto Internacional "Óscar Arnulfo Romero".

"El aeropuerto internacional de El Salvador cerrará operaciones este día a la media noche. Únicamente continuará en funciones para recibir transporte aéreo de carga y misiones humanitarias", indicó el mandatario que añadió que la medida será por 15 días, "los cuales podrán ser prorrogables, dependiendo de las condiciones de la pandemia".



El presidente salvadoreño ya había ordenado el cierre de la pista de aterrizaje de dicho aeropuerto el lunes por el supuesto abordaje de 12 personas contagiadas con el COVID-19 en un vuelo procedente de México, situación que generó una polémica entre Bukele y el Gobierno mexicano.

Estamos atendiendo el último vuelo comercial de pasajeros antes del cierre de 15 días, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. El vuelo 871 de Copa Airlines ya va rumbo a Panamá de regreso. ¡Los esperamos pronto! pic.twitter.com/7ER8rwvwWY — Federico G. Anliker (@anliker1980) March 18, 2020

Estado de excepción

La Asamblea Legislativa decretó el domingo un estado de excepción para limitar algunos derechos constitucionales como medida para contener la entrada del virus al país.



El Salvador posee actualmente 39 "centros de contención" en los que se encuentran más de 1.900 personas en cuarentena.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró un total de 185,000 casos de coronavirus en el mundo, lo que implica 12.000 más que en la víspera.



Las muertes se elevan a 7.529, medio centenar más que el lunes, según las estadísticas confirmadas por los países afectados a la OMS.



Las situaciones más preocupantes se observan en Italia y España, así como en el Mediterráneo oriental, donde el 95 % de casos corresponden a Irán (16.169, de los cuales 988 han muerto). Los países afectados son 159, ocho más que en la víspera.