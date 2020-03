Honduras: En cuarentena la colonia Abraham Lincoln para evitar más contagios

TEGUCIGALPA.

Ante la confirmación de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) que seis de los nueve casos confirmados por COVID-19 en el país se registran en el Distrito Central, las autoridades de la Región Metropolitana, junto con elementos de la Policía Nacional y de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), intervinieron ayer la colonia Abraham Lincoln al norte de Comayagüela.

La acción, indicaron las autoridades, se debe a que la primera persona contagiada por coronavirus en el país reside en dicha colonia, se trata de la mujer de 42 años embarazada que llegó procedente de España el pasado 4 de marzo.

Y cinco de los otros casos confirmados fueron contagiados por contacto directo con la mujer, quien estaba hospitalizada en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como Hospital del Tórax, y quien ayer fue llevada por su estado de gestación al hospital San Felipe.

Roxana Araujo, vocera sobre el problema del COVID-19, dijo que se trata de una medida para prevenir que se den más casos. “La Región Metropolitana decidió ampliar su cerco epidemiológico en la colonia y se ha cerrado, se ha hecho un bloqueo total de las 240 viviendas”.

Los soldados ayudan al personal de Salud en la colonia Abraham Lincoln en Tegucigalpa después de que se confirmaron casos en esa colonia, de donde procede la paciente cero

Los más de 1,200 habitantes de la zona no podrán salir de sus hogares por tiempo indefinido y estarán en constante monitoreo por parte del personal sanitario para verificar que no presenten sintomatología de la enfermedad.

La intervención comenzó a eso de las 8:00 am, contingentes policiales y personal de Salud de la Región Metropolitana llegaron a la colonia para realizar un cerco epidemiológico y sitiar unas 240 casas que se ubican en la zona.

“Esto se ha hecho por el contacto que tuvo la paciente cero con las demás personas de esa colonia, es una acción extrema, pero queremos disminuir lo más posible el contagio de las personas sanas con las que ya fueron confirmadas o con los sospechosos”, estableció Araujo. Los casos vinculados en la colonia son el de la bebé de ocho meses, una mujer de 64 años, quien es la madre del “caso cero”, un hombre de 44 años, una joven de 15 y una mujer de 28 años.

En la vivienda donde se reportó el primer caso, las autoridades les aplicaron pruebas físicas a los familiares y les sacaron muestras con hisopos, a los demás pobladores les recomendaron no salir de sus viviendas ante la emergencia nacional.

Los vecinos de la colonia al ver la llegada de los policías salieron de sus casas para ver lo que ocurría, varias personas utilizaban mascarillas como parte de las medidas de prevención para no contagiarse de la enfermedad que afecta a más de 155 países.

Parientes

El esposo de la paciente que está hospitalizada en el San Felipe dijo a través de un medio de comunicación televisivo que las autoridades de Salud aún no le dan los resultados de las pruebas por COVID-19 que le realizaron a su esposa.

“Nosotros como familia tenemos derecho de ver los resultados que le hicieron a mis familiares que dicen que tienen esa enfermedad; aquí han venido a hacer chequeos médicos, pero a mí no me han hecho examen de eso, estoy dispuesto a hacerme las pruebas siempre y cuando me traigan los resultados de los exámenes de mi esposa y de mi suegra”, manifestó.

El hombre explicó que su esposa llegó el 4 de marzo al país, cinco días después ingresó al Hospital Escuela por problemas de presión alta, desde ese momento, las autoridades sanitarias la trasladaron al Hospital del Tórax. El hombre indicó que desde ese momento no ha podido verla. Aseguró que ella no salió de su vivienda desde que llegó procedente de España, sin embargo, recibieron varias visitas de sus familiares.

Alimentos

Los familiares del primer caso y los vecinos de la colonia Abraham Lincoln fueron puestos en aislamiento y estarán monitoreados por el personal de Salud por al menos 14 días para evitar más contagios. Los pobladores solicitaron al Gobierno que durante la cuarentena los apoyen con insumos y alimentos.

Las autoridades de Copeco hasta ayer no indicaron si les apoyarán con alimentos como lo solicitaron los pobladores.

La Región Metropolitana de Salud del Distrito Central pidió a la población acatar las medidas de aislamiento para que no se den más casos de COVID-19 y realizar el lavado constante de manos, cubrirse la boca al toser y llamar al 911 si presentan síntomas similares al de la enfermedad.

El personal de Salud indicó que la colonia Abraham Lincoln es considerada como el epicentro del coronavirus en la capital, por lo que es necesario realizar una intervención para controlar a los habitantes y así evitar que el virus se propague a otras colonias aledañas.

El cierre de la colonia se suma a las extremas medidas que las autoridades del Sinager adoptan en todo el país para enfrentar al temible virus.