Idris Elba da positivo por coronavirus

El actor británico Idris Elba, de 47 años, anunció este lunes que ha dado positivo en la prueba del nuevo coronavirus, si bien asegura que por ahora no ha desarrollado síntomas y se siente bien.

En un mensaje en Twitter, el actor de películas como "Vengadores: Infinity War" y series como "The Wire" informó que ha permanecido aislado desde que descubrió que podía haber estado expuesto al virus.

"Esta mañana he dado positivo en el test del COVID-19. Me encuentro bien, no tengo síntomas de momento", afirmó el actor, que detalló que planea quedarse en casa y "ser pragmático".

"Les iré informando sobre cómo me va. Que no cunda el pánico", agregó Elba en un vídeo divulgado a través de las redes sociales.

El actor subrayó la importancia de mantener la "distancia social" y lavarse las manos para tratar de frenar la propagación del virus.

"Hay gente ahí fuera (con el virus) que no está mostrando síntomas y eso puede propagarlo fácilmente. En este momento debemos vigilar mucho", señaló.

Hace unos días Elba estuvo en contacto con la esposa del primer ministro canadiense Justin Trudeau, Sophie Trudeau, quien fue confirmada positivo por covid-19.

