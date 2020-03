Honduras y El Salvador garantizan flujo de mercancía en fronteras

TEGUCIGALPA.

Ante la emergencia mundial por los casos de COVID-19, las autoridades aduaneras de Honduras y El Salvador tomaron disposiciones para agilizar el flujo de mercancías entre ambas naciones y así garantizar el abastecimiento de productos.

A través de un comunicado, las autoridades de la Administración Aduanera de Honduras informaron a los operadores de comercio y transportistas de carga terrestre una serie de medidas que acordaron para garantizar el ingreso y salida de la mercancía entre las fronteras de los dos países. Las nuevas disposiciones son “Agilizar el comercio de las mercancías entre ambas repúblicas a través de sus aduanas fronterizas El Poy, El Amatillo y Mocalempa con el objetivo de ser facilitadores del comercio en la región. Los conductores de los medios de transporte de carga podrán hacer su ingreso y salida con su documento de identidad, no podrán ingresar con acompañantes.

Datos 1- El Salvador aún no confirman casos de COVID-19, pero las autoridades ejecutan acciones como medida de prevención.



2- Aseguraron que garantizarán la importación y exportación de los productos.

Al ingresar a los países, las Secretarías de Salud de ambas naciones aplicarán el protocolo sanitario para la prevención del COVID-19”, establece el comunicado.

Las autoridades anunciaron que “en la actualidad no existe ninguna restricción para el ingreso o salida de mercancías desde puntos fronterizos, aduanas aéreas, marítimas, internas, terrestres o de frontera, según estudio de Organización Mundial de la Salud (OMS) no hay evidencia que apoye la transmisión de COVID-19 asociada a mercancías importadas, y no existen casos de la enfermedad relacionados con la actividad del comercio exterior”.

Las disposiciones surgen luego que por algunas horas del sábado el Gobierno de El Salvador cerrara las fronteras de El Poy y El Amatillo debido a la emergencia. No obstante, gracias a la coordinación con las autoridades de Aduanas de Honduras se logró restablecer el flujo de mercancías entre ambos países, publicó Aduanas de El Salvador en su Twitter.