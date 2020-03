Reportan segunda hondureña muerta en España por coronavirus

Madrid, España.

Una segunda hondureña radicada en España ha fallecido a causa del coronavirus que azota fuertemente aquel país, aseguran familiares en Honduras.

Se trata de María Macaria Mencía de 63 años, originaria de la cabecera departamental de Yoro y residente en Madrid, capital de dicho país.

Según el relato de Ernesto Mencía, sobrino de la fallecida, fueron sus propios hijos que se comunicaron con sus familiares en Honduras para cumunicarles sobre el deceso de María Macaria a causa del covid-19.

"Le diagnosticaron el virus y no duró mucho. La ingresaron el jueves al hospital y ya anoche nos avisaron que había muerto", relató acongojado Mencía.

LEA: Hondureña con sospecha de coronavirus muere en España

El pariente de la fallecida aseguró que ella tenía apenas seis meses de haber llegado a tierras europeas pues sus propios hizos hicieron los trámites de su viaje.

"Ellos (sus hijos) están impactados porque les avisaron que ya había fallecido y no la volvieron a ver, no pudieron ver su cuerpo nuevamente y no van a traerla a Honduras", añadió.

Las autoridades hondureñas están a la espera de información oficial desde España para confirmar el deceso.

Primer caso

Con María Mencía son dos las personas de nacionalidad hondureña que mueren en España por el virus.

El pasado 10 de marzo se dio a conocer el fallecimiento de la primera hondureña muerta por el covid-19 identificada como Silvia Jeaneth Handal Amador (53).

Sobre el caso, la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, confirmó a Diario LA PRENSA que el miércoles fue entregado el certificado forense. "Debido a que se presume que la señora Silvia Handal falleció por Covid-19, su familia ha sido puesta en cuarentena", indicó.