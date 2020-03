Así pasan Tom Hanks y Rita Wilson la cuarentena por coronavirus

Australia.

Tras varios días en cuarentena por coronavirus, los actores de Hollywood Rita Wilson y Tom Hanks compartieron la playlist que crearon en Spotify para amenizar su tiempo en aislamiento, luego de haber dado positivo de covid-19 en Australia.

La selección musical se realizó a partir de sugerencias que realizaron sus seguidores por petición de los actores, quienes desde el anuncio de su contagio han dado muestras de buen humor.

La playlist lleva por nombre "Rita Wilson's Quarantunes" (cuarentonos de Rita Wilson), y además de incluir algunos de temas de la propia esposa de Hanks, como "Grateful", figuran canciones como "Dancing with Myself", de Billy Idol; "I Will Survive", de Gloria Gaynor, "Survivor", de Destiny's Child y "I Want to Break Free" de Queen.

"Gracias a todas sus increíbles sugerencias, aquí está mi playlist de cuarentena", escribió la intérprete en Twitter.

Lidian con el coronavirus "un día a la vez"

Hace unos días Tom Haks compartió su estado con sus seguidores en las redes sociales.

"Hola, amigos, Rita y yo queremos dar las gracias a todos los que, aquí en Australia, han estado cuidando tan bien de nosotros. Tenemos Covid-19 y estamos en aislamiento para no contagiarlo a terceras personas, ya que para algunos esto podría conducir al desarrollo de enfermedades muy graves. Hay que tomarse las cosas día a día", reza el mensaje publicado por el oscarizado artista en Instagram.

"Ya sabemos que hay varias cosas que todos podemos hacer para navegar por esta situación, para cuidarnos y cuidar de los demás. Seguir las recomendaciones de los expertos es primordial. También hay que recordar que, pese a la evolución de los acontecimientos, no se puede llorar en el béisbol", ha asegurado en su optimista nota.

Hasta el momento los actores no ha presentado complicaciones.

El pasado 12 de marzo las autoridades públicas del estado de Queensland (Australia) anunciaban que, además de cancelar las labores de preproducción de la nueva película sobre la vida de Elvis Presley, en la que participaba Tom Hanks, todos los miembros del equipo de la cinta, incluido el director Baz Luhrmann y aquellos que hubieran estado en "clara proximidad" con el intérprete, tendrían que aislarse por completo durante al menos 14 días.