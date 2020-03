Honduras declara alerta roja durante 14 días por coronavirus

Prohibiciones de la alerta roja Prohibidos los eventos públicos y privados de más de 50 personas, incluyendo bodas, cumpleaños, reuniones sociales, bares, discotecas, restaurantes u otros similares. En las áreas laborales que lo permitan se deberán dividir los equipos de trabajo en no más de 50 personas. Todo empleador está obligado a aplicar el protocolo de higiene y seguridad en los centros de trabajo a nivel nacional en prevención de COVID-19. En el caso de empresas comerciales que atienden al público en general (tiendas, centros comerciales, mercados, gimnasios, etc.) deberán asegurarse de la no aglomeración de más de 50 personas y aplicar todas las medidas de prevención que la Secretaría de Salud ha hecho públicas. Las medidas anteriores no implican suspensión de labores ni en el sector privado ni en el sector público. Se exhorta a las iglesias utilizar modalidades digitales para la celebración de cultos y misas, como el uso de televisión, radio o redes sociales, para evitar la aglomeración de más de 50 personas. Permanecerán cerrados los todos los parques de recreación, incluyendo los parques para Una Vida Mejor. Todo empleado público arriba de 60 años deberá permanecer en casa, con excepción de personal de asistencia médica, cuerpos de seguridad y socorro, por lo cual se les instruye a los titulares de cada dependencia promover el teletrabajo o trabajo desde casa. Los aeropuertos no deben permitir el ingreso a sus instalaciones de personas que no sean colaboradores del mismo o viajeros, quienes deberán presentar boletos aéreos al ingresar, esto con el fin de evitar las aglomeraciones. Se suspenden las visitas a asilos de ancianos, hospitales, centros de cuidado infantil, así como todos los lugares en los que estén personas de grupos vulnerables. Las actividades deportivas deben celebrarse a puertas cerradas con no más de 50 personas. En cuanto al transporte público, los transportistas deben fumigar todas sus unidades y no transportar más de 50 personas a la vez, así como aplicar todas las medidas de higiene antes mencionadas. Todas las personas que tuvieron contacto con algún paciente que haya dado positivo por COVID-19 deberán presentarse de inmediato al centro de salud más cercano. Todas las medidas antes establecidas tendrán una vigencia de catorce (14) días a partir de hoy 14 de marzo de 2020. Se exhorta a la población a mantenerse informada por los canales oficiales. De ser necesarias medidas adicionales se estarán informando por este medio y por cadena nacional de radio y televisión.