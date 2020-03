¿Qué significa la emergencia nacional por coronavirus en EEUU?

Washington.



El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el viernes una emergencia nacional debido al coronavirus; pero, al contrario que el estado de alarma anunciado en España, la medida de EE.UU. no abre la puerta a limitar el movimiento de personas ni a intervenir hospitales privados.



Estas son las claves para entender el impacto de la decisión que acaba de tomar Trump:

4 UNA LEY HOLLYWOODIENSE

La ley que acaba de activar Trump tiene un papel protagonista en la tercera temporada de la serie de Netflix "House of Cards", cuyo protagonista, el presidente Frank Underwood, la invoca para desviar fondos de FEMA a su plan para el pleno empleo, America Works.



"La ley Stafford me da una autoridad completa para definir una emergencia", dice en la serie el despótico Underwood, encarnado por el actor Kevin Spacey.



En la serie, sin embargo, los asesores de Underwood le ruegan que no lo haga porque está abusando de los parámetros de la ley y se expone a una lluvia de demandas en los tribunales, algo que no parece probable en el caso de Trump, cuya medida recibió el respaldo de la oposición demócrata.



"Me complace que el presidente Trump haya hecho caso a nuestras peticiones de invocar la ley Stafford", dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en un comunicado.



No obstante, Schumer también advirtió a Trump de que no actúe como Underwood: "El presidente no debe excederse en su autoridad o caer en su tendencia a la autocracia (y usar estos fondos) para fines que no estén relacionados con esta crisis de salud pública", recalcó.