"El Sistema de Salud de Italia está colapsado": médico español en Milán

Italia.



Coronavirus en Italia: 1,016 muertos y 15,113 casos (cifras según la agencia AFP hasta las 10:30 am en Honduras).



Italia es el territorio más afectado por el coronavirus COVID-19 en Europa. La nación cuenta con uno de los sistemas de salud más fuertes del mundo, sin embargo, el novel coronavirus ganó terreno en el país porque el tema se vio más político que médico.



Luis Campos, un médico cirujano español que vive en Milán, ha publicado un video afirmando que lo que ocurre actualmente en España pasó de igual forma en Italia.



"En italia (el coronavirus) comenzó el 21 de febrero. El primer caso fue un chico de 38 años que estaba sano y pasó entubado (más de 10 días). En españa está pasando lo que pasó en Italia, se echaron la culpa y se volvió más un tema político y no médico", dice Campos.

El médico colgó el clip para hacer consciencia y que las personas acaten las medidas de cuarentena. Si bien, el video lo envió a sus amigos y familiares en España, perfectamente sus recomendaciones pueden ser aplicadas en los países con casos de coronavirus.



"Están cerrando todas las actividades comerciales... seguramente cierren todo y lo tenemos que aceptar", comentó Campos y explicó que es la mejor medida para prevenir el coronavirus porque en un principio las autoridades italianas dijeron que "solo era una gripe" y que había gente que le iba a afectar un poco más que a otros.



"El problema es que se contagia mucho y en vez de suceder como una gripe normal, viene toda a golpe", es por ello que "viniendo toda a golpe los hospitales se están saturando".



El médico español aseguró que en estos momentos hay muchísima gente ingresada en los hospitales y "muchísima" en las UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). "Es uno de los mejores sistemas de salud y está colpadado; no dan abasto los médicos, las enfermeras, no hay más respiradores", explicó.



El médico español concluyó en que "mi mensaje es limitar la vida social y estar en casa lo máximo posible. Prefiero estar en casa aburrido a estar en un hospital entubado".