¡No recibieron atención! Italianos casados por más de 60 años mueren juntos por coronavirus

Redacción.

Severa Belotti y Luigi Carrara tenían 82 y 86 años de edad respectivamente, estuvieron casados por más de 60 años, murieron justo un día después de ser ingresados a un hospital de Bérgamo, Italia, luego esperar infectados por coronavirus al menos ocho días en casa.



Los longevos italianos vivieron sus últimos días encerrados en su hogar, presentaban fiebre alta y dificultades para recibir atención médica, informó el sitio digital bergamo.corriere.it.



Los ancianos que estuvieron casados por más de 60 años murieron con dos horas de diferencia; uno de sus hijos dijo que este no es un virus cualquiera, "Si entras al hospital sales vivo o muerto".



Luca Carrara es el hijo a quien el coronavirus ni siquiera ha permitido saludar a sus padres: " Murieron solos, así es con este virus". Al hijo no le ha permitido ver o poder despedir a sus padres.

Luca confesó en los medios digitales de Italia que entrar a los hospitales es un "auténtico desastre, no saben donde poner a las personas". También dijo que sus padres estuvieron ocho días en casa con fiebre de hasta 39 grados esperando que llegaran los servicios médicos para atenderles.

El hijo de Severa Belotti y Luigi Carrara dijo que pareciera que los médicos deciden a quien salvar y a quién no, y los ancianos no son la prioridad.





Carrara despidió a sus padres con una desgarradora carta en Facebook. "Hola papá y mamá, este malvado virus se los llevó a los dos el mismo día, ¿seguirán discutiendo arriba? seguramente que sí, pero siempre terminarán con un abrazo".