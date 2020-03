Conmociona video de actor italiano con coronavirus junto al cuerpo de su hermana muerta

Italia.

El actor italiano Luca Franzese, quien vive en la ciudad de Nápoles, Italia, en medio de su desesperación decidió denunciar mediante un video que se volvió viral por la crudeza de las imágenes, donde manifiesta que las autoridades de su país lo abandonaron a él y a su hermana de 47 años, esta última muerta por coronavirus.

En la grabación de 45 segundos de duración, el hombre se filmó frente a la cámara con el cuerpo de su hermana Teresa, muerta y acostada en la cama detrás de él. "Nos abandonaron", denunció Franzese, quien confirmó que tanto él como varios miembros de su familia están infectados por el Covid-19.

El hombre lamentó que su hermana sufría de epilepsia, por lo que formaba parte de la población más vulnerable frente al Covid-19. Indicó que ella comenzó a mostrar síntomas, el médico rechazó venir a examinarla indicando que lo haría hasta que se le hiciera una prueba de coronavirus. Su estado empeoró rápidamente y murió el sábado. Franseze también indicó que ninguna funeraria quiso venir a buscar el cuerpo de su hermana.

Según Franzese, lo obligaron a permanecer encerrado junto al cadáver por ser considerado un potencial caso de contagio. "Estoy encerrado en la casa durante 24 horas con mi hermana que murió por el virus. Ella no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado". "No solo nos han abandonado, sino que también nos están tratando como a las víctimas de la peste", dijo Franseze.

El actor indicó que está destruido con todo el dolor del mundo y tiene que batallar esa situación con su hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer.

El hombre aseguró que él mismo intentó reanimar a su hermana y que le hizo respiración boca a boca pero fue inevitable su muerte. El actor confirmó que él y varios miembros de su familia están infectados por el Covid-19.

Con más de 600 muertos y 10,0000 contagiados, Italia es uno de los países más afectados por la pandemia que se originó en China. El país prohibió todos los desplazamientos que no estén estrictamente vinculados con el trabajo o con motivos de salud para tratar de frenar el brote.